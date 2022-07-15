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Білл Гейтс віддає майже весь свій статок на благодійність

Білл Гейтс віддає майже весь свій статок на благодійність

Американський бізнес-магнат, співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс оголосив, що жертвує своєму фонду $20 млрд. Про це повідомляє пресслужба фонду, зазначивши, що це "майже весь" статок бізнесмена.

Фонд Гейтса планує збільшити свій річний бюджет на 50% проти допандемічного рівня, майже з $6 млрд до $9 млрд до 2026 року.

У фонді кажуть, що працюватимуть "над тим, щоб інноваційні рішення — в галузі охорони здоров'я, ґендерної рівності, сільського господарства, фінансової доступності та освіти — досягали якнайбільшої кількості людей у найкоротші терміни".

"Кілька великих глобальних невдач, що сталися за останні кілька років, збентежили багатьох людей і змусили їх задуматися над тим, чи світ продовжуватиме погіршуватися. Пандемія і вторгнення до України — лише два приклади. Ці невдачі завдають значних страждань", – написав Гейтс у своєму блозі.

Він вважає, що великі кризи "вимагають від нас робити більше".

"Я сподіваюся, що, жертвуючи більше, ми зможемо пом'якшити деякі страждання, з якими люди стикаються зараз, і допомогти здійснити бачення фонду, щоб дати кожній людині шанс жити здоровим продуктивним життям", – написав Гейтс.

Источник: news.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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