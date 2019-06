Bloomberg: Крах Tesla пойдет на пользу европейским автопроизводителям

Автомобильная промышленность Германии, в том числе Volkswagen AG и поставщик Continental AG, выиграет как в бизнесе, так и в ценах на акции, если нестабильное финансовое положение Tesla Inc. приведет к краху американского производителя электромобилей, считают аналитики Sanford C. Bernstein & Co.

Первоначальный успех Tesla с седаном Model S, которого автомобильный конкурент назвал «глубоко впечатляющим», казалось, показал, что новые системы питания от батарей могут вскоре обогнать обычные двигатели, и это снизило долю известных производителей оригинального оборудования, аналитик Bernstein Макс Уорбертон написал в отчете в понедельник.

Но теперь компания из Пало-Альто, штат Калифорния, кажется «структурно убыточной», с высокими фиксированными затратами, гораздо меньшим рынком для своих моделей, чем ожидалось, и технологиями, которые уже не являются уникальными, сказал Уорбертон. Они сопоставимы с маркой Mercedes-Benz Daimler AG и BMW AG, которые постоянно генерируют денежные средства и в скором времени планируют расширить свои электрические ряды.

"Финансовый провал Tesla приведет к изменению взглядов инвесторов" на традиционных автопроизводителей, "подорвет доверие к другим новичкам" и ослабит стремление регулирующих органов ускорить внедрение электрических автомобилей, сказал Уорбертон. "Все это положительно скажется на оценках европейских OEM-производителей, в частности немецких премиальных брендов", а также поможет производителям запчастей, таким как Continental и его основной инвестор Schaeffler AG, которые до сих пор осуществляют масштабную деятельность с двигателями внутреннего сгорания.

Комментарии Уорбертона являются последним залпом в дебатах отраслевых наблюдателей о будущем Tesla. Цена акций упала в последние недели, закрывшись на минимуме в 2 1/2 года в пятницу на фоне растущего скептицизма по поводу потребительского спроса на автомобили Tesla и способности компании справляться со своей долговой нагрузкой. Tesla не сразу ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментариях по поводу отчета.

Аналитик Bernstein Тони Сакконаги сказал, что он и его коллега провели несколько презентаций "бык против медведя" о компании. Две недели назад аналитик Morgan Stanley Адам Йонас назвал Tesla "историей реструктуризации", цена акций компании может упасть вплоть до уровня 10 долларов в худшем случае, поскольку, скорее всего, она не сможет выполнить план поставок.

Источник: uainfo.org

Новости портала «Весь Харьков»