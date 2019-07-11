Более 1,2 миллиардов гривен поступило в местный бюджет от крупного бизнеса региона
В І полугодии 2019 года плательщиками, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в местный бюджет было уплачено 1 млрд. 207 млн. грн. платежей.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса крупных плательщиков налогов.
Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 208,5 млн. грн., или на 20,9% больше, чем было уплачено за шесть месяцев 2018 года.
Основными источниками поступлений в бюджеты местных общин стали:
- налог на доходы физических лиц - 655,2 млн. грн. (+15,9%);
- налог на прибыль предприятий - 225,2 млн. грн. (+34,2%);
- земельный налог - 227 млн. грн. (+42,2%);
- акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 60 млн. грн.;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 16,7 млн. грн.(+15,8%).
В частности, в июне 2019 года в местный бюджет было уплачено 165,9 млн. грн. платежей, что на 16,9 млн. грн., или на 11,3% превышает уплату июня прошлого года. Из них в местный бюджет поступило 108,5 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 45,7 млн. грн. земельного налога, 9 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и т.п.
Также в Харьковском управлении сообщили, что с 1 июля 2019 года изменился размер прожиточного минимума, который составляет:
- общий - 1936 грн.;
- для детей до 6 лет - 1699 грн.;
- для детей от 6 до 18 лет - 2118 грн.;
- для трудоспособных лиц - 2007 грн.;
- для лиц, которые утратили трудоспособность - 1564 грн.
Этот размер прожиточного минимума нужно учитывать при проведении индексации денежных доходов населения. Т.е. с 1 июля 2019 г. индексация заработной платы проводится в пределах дохода 2007 грн. Кроме того, новый размер прожиточного минимума необходимо учитывать при удержании алиментов. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В связи с этим, размер алиментов с 1 июля 2019 г. составляет:
- для детей до 6 лет не менее 849,50 грн. (1699 грн. × 50 %);
- для детей от 6 до 18 лет не менее 1059,00 грн. (2118 грн. × 50 %).
Остались без изменения:
- размер минимальной заработной платы - 4173,00 грн.;
- размер минимального единого социального взноса - 918,06 грн.;
- максимальная величина дохода застрахованного лица, на который начисляется единый взнос 62595 грн.;
- максимальный размер начисленного ЄСВ - 13770,90 грн. (62595 грн. х 22%) или 5264,24 грн. (62595 грн. х 8,41%) при начислении ЄСВ на зарплату работника-инвалида;
- размер налоговой социальной льготы;
- предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;
- предельный размер суточных;
- сумма необлагаемого дохода в виде подарков;
- сумма нецелевой благотворительной помощи;
- ставка налога на недвижимое имущество;
- ставки единого налога.