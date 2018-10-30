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Более 1300 семей установили солнечные панели в III квартале этого года - Госэнергоэффективности

В III квартале этого года еще 1371 домохозяйство установило солнечные панели и теперь потребляет «чистую» электроэнергию.

«Как видим, бум на солнечные панели среди украинских семей растет», - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

За 9 месяцев 2018 гоада более 3 тысяч семей установили солнечные электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей).

Более 1300 семей установили солнечные панели в III квартале этого года - Госэнергоэффективности

Как пояснил С.Савчук, стимулом к переходу на «чистую» энергию является не только желание семей стать более энергонезависимыми, но и возможность заработать на продаже избытка электроэнергии в сеть по «зеленому» тарифу размером 18,09 евроцентов/кВт*ч.

Более 1300 семей установили солнечные панели в III квартале этого года - Госэнергоэффективности

Это доказывает, что в 2015 совместно с Госэнергоэффективности разработан и Парламентом принят по-настоящему действенный Закон Украины № 514-VIII, благодаря которому:

более 6 тыс семей установили солнечные панели общей мощностью 121 МВт, что составляет около 10% от всех мощностей солнечной энергетики в стране;

120 млн евро инвестировано в такие частные СЭС;

домохозяйства экономят немалые средства на счетах за электроэнергию;

открывается огромный внутренний рынок солнечных панелей, который может быть платформой для новых инвестиций и производственных мощностей.

Источник: elektrovesti.net

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