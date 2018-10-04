Бизнес
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04.10.2018 21:24
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Большая приватизация в Украине переносится на следующий год

Большая приватизация в Украине переносится на следующий год

Фонд государственного имущества Украины планирует, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут в 2019 году, а не в этом, как говорилось ранее. 

Об этом на заседании Специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год», - сказал он.

По словам Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь «Центрэнерго», по которому Кабинет министров в эту среду утвердил стартовую цену и условия продажи. Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря этого года.

Как сообщалось, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий. 3 октября на своем заседании Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.

«Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

«Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

 

Агентство Телевидения Новости

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