Борьба за Пакистан между “Оплотом” и VT-4 как информационное фиаско

Казалось бы, этап испытаний украинского танка “Оплот” и китайского VT-4 уже давно завершился, и все мы с нетерпением ждали момента подписания контракта, настолько всё было очевидно. Как-никак, одно только участие специалистов завода им.Малышева в ремонте Т-80УД пакистанской армии вселяло надежду. Но на горизонте вновь замаячил VT-4!

Китайцы известны своей агрессивной манерой отстаивать потенциальный рынок сбыта, и в данном случае исключением не стал и пакистанский плацдарм. Заняв нишу в Таиланде, Пекин направил в Пакистан на дополнительные испытания в пустыне VT-4 с дизельным двигателем мощностью 1300л.с - 1500 л.с. Почему такой разброс? Да потому, что двигатель имеет электронную систему управления мощностью, что очень важно для жаркого Пакистана.

То есть, танк в особо засушливых регионах сможет работать на своей минимальной мощности, но при изменении погодных условий выдавать максимум.

В свою очередь, на украинские “Оплоты” началась привычная для таких ситуаций информационная атака заинтересованных СМИ, как китайских, так и пакистанских. В частности, речь идет о упоминании меньшей мощности украинского танка в 1200 л.с и проблемах со сроками которые испытывал Таиланд при получении “Оплотов”.

За пиар VT-4 в один миг взялись издания и паблики разной степени популярности, авторитета и охвата аудитории. Shang shuan, Asian Defence News, mil.eastday, slide.mil.news.sina, Zhi-yao и т.д. На их страницах, событию придают особую важность и делают акцент на дружеских отношениях между Китаем и Пакистаном.

Собственно, ничего удивительного. Китай всегда умел топить в своем информационном пространстве потенциальных конкурентов. Вспомнить, хотя бы, сколько российской, не имеющей аналогов в мире техники, они закатали в асфальт своего медиапространства.

К примеру, в 2015 году китайцы провели массированную операцию по разгрому «Арматы», в интересах все того же VT-4. В 2016 они прошлись по истребителю почти пятого поколения ПАК ФА Т-50, защищая интересы Chengdu J-20. А буквально в конце 2017 года затравили САУ 2С35-1 на колесном шасси формулой 6х6, подготавливаю дефиле своей колесной гаубицы SH-1. Теперь настал черед ощутить мощь информационного влияния КНР и украинского танку.

И, что-то мне подсказывает, давление на “Оплот” будет расти и будущее его в Пакистане может стать не таким уж и оптимистичным. Ведь, за годы войны с РФ, вы не смогли выстроить не только свою полноценную концепцию информационной безопасности, но и тем более выработать методики противодействия атакам в регионах наших интересов.

Ведь, согласитесь, о том, что Китай заинтересован в пакистанском контракте было известно давно. О том, что Китай намерен представить пакистанцам VT-4, в комплектации своего самого лучшего серийного танка Type-99 я писал ещё осенью 2015 года и тем более на высшем уровне об этом не могли не знать! Но в итоге, не только не было создано альтернативы для “лучшего предложения”, но и на лицо явная информационная апатия к происходящему.

Что же, увы и ах.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический эксперт Александр Коваленко

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