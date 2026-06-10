Боти вперше в історії генерують більше інтернет-трафіку, ніж люди

За даними компанії Cloudflare, автоматизовані системи та ШІ-агенти вже створюють 57,5% усіх HTTP-запитів в інтернеті. Частка реальних користувачів становить 42,5%.

У компанії заявили, що цей рубіж було пройдено значно швидше, ніж прогнозували раніше. Ще донедавна вважалося, що бот-трафік переважить людський лише у 2027 році.

Основною причиною називають стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту. ШІ-агенти масово аналізують сайти, шукають інформацію, порівнюють ціни, підбирають квитки та виконують функції цифрових помічників.

Кожна така дія створює додаткові запити до вебресурсів, через що частка автоматизованого трафіку продовжує швидко зростати.

Джерело: https://t.me/spravdi/55850

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