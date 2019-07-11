Брайан Крэнстон и Аарон Пол запустили свою марку алкоголя

Некоторое время назад Брайан Крэнстон и Аарон Пол поделились в своих Twitter-аккаунтов загадочными фотографиями двух ослов с подписью "Скоро". Это всколыхнуло весь интернет, так как поклонники сериала Breaking Bad восприняли это как намек на полнометражный сиквел или камео актеров в "Лучше звоните Солу". Но все оказалось совсем не так.

На самом деле Крэнстон и Пол решили выпустить собственную марку алкоголя - традиционный мексиканский напиток мескаль под названием Dos Hombres ("Два товарища"). Ослы, которыми тизерили актеры, также были неслучайными - именно эти животные изображены на этикетке.

Идея пришла к ним три года назад. "Мы назвали его Dos Hombres - два товарища, которые выполняют квест. Это было длинное и сумасшедшее путешествие, и мы очень счастливы наконец поделиться его итогом со всем миром" - рассказывают звезды сериала.

Бутылку этого напитка можно будет приобрести по цене 58 долларов.

Источник: prm.ua

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