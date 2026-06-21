Британія без пояснень пом'якшила обмеження "дочці" російського "Лукойлу" в Австрії

Британський Офіс із впровадження фінансових санкцій (OFSI) змінив умови ліцензії для австрійської дочірньої компанії російського "Лукойлу"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення OFSI.

Ліцензія стосується Lukoil International GmbH та її дочірніх структур. Раніше вона вимагала, щоб усі платежі від британських компаній надходили виключно на заморожені рахунки. Цю умову прибрано — відтепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.

Водночас OFSI уточнив, що зміна не дозволяє повертати кошти материнській компанії — російському "Лукойлу". Ліцензія набула чинності у листопаді минулого року, діє до 25 серпня і залишається в межах ширших санкційних правил щодо росії.

Причину змін офіс не пояснив і не відповів на запит Reuters.

Джерело: espreso.tv

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