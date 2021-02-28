Британія побудує гігафабрику з виробництва акумуляторів

У Великобританії побудують завод з виробництва акумуляторів для електромобілів біля аеропорту. Місце було вибрано об'єднаним управлінням Уест-Мідлендс, а заявку на планування ділянки подасть міська рада Ковентрі.

«Аеропорт Ковентрі знаходиться у центрі потужного автомобільного дослідницького кластера і є очевидним місцем для британської гігафабрики, - каже член міської ради Джордж Даггінс, лідер міської ради Ковентрі. - Він негайно підключиться до розвиненого ланцюжку поставок автомобілів».

Ковентрі був обраний не випадково. Саме тут розташовуються основні потужності виробників автомобілів, включаючи Jaguar Land Rover, Aston Martin Lagonda, BMW та інші.

Реалізація проекту забезпечить тисячі робочих місць і залучить до 2 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій у регіон.

Завод може бути введений в експлуатацію до 2025 року.

Великомасштабне виробництво акумуляторів буде розгортатися для насичення ринку напередодні заборони на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів, який вступить у силу у 2030 році.

Уряд оголосив про створення фонду у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти запустити деякі перспективні проекти, і влада графства Уест-Мідлендс планує подати заявку на отримання частини цього фінансування на проект заводу акумуляторів.

Источник: elektrovesti.net

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