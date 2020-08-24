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Британська IT-компанія перевозить своїх співробітників з Білорусі в Україну

Британська IT-компанія перевозить своїх співробітників з Білорусі в Україну

Частина команди британської ІТ компанії Godel Technologies на невизначений термін переїхала зі свого білоруського офісу в Україну.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Хартія-97“.

Про таку можливість для всіх співробітників з будь-якого офісу компанії в Білорусі було оголошено на нещодавньому корпоративному Стрімі з COO Godel Technologies. Частина співробітників, деякі зі своїми сім’ями і навіть домашніми тваринами наразі знаходяться в Києві. Рішення запропонувати таку можливість було прийнято для мінімізації ризиків у зв’язку зі сформованою ситуацією в Республіці Білорусь, а також відключенням інтернету на кілька днів, що спричинило збої в робочому процесі, спілкуванні з клієнтами й значні фінансові втрати.

Компанія повністю взяла на себе організацію переїзду і проживання. Можливість наступного трансферу співробітників у компанії не виключають та слідкуватимуть за подальшим розвитком подій. Godel Technologies – розробник ПЗ з головним офісом в Манчестері. У Білорусі філії компанії працюють в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та Вітебську з загальним штатом понад 1100 осіб.

Источник: uprom.info

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