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Британская компания поставляла в РФ электронику на 1,2 млрд долларов с февраля 2022 года

Британская компания поставляла в РФ электронику на 1,2 млрд долларов с февраля 2022 года

Британская компания, зарегистрированная в частном доме в пригороде Лондона, поставила в РФ электронику на 1,2 млрд долларов с февраля 2022 года

Об этом пишет Financial Times. Причем большая часть поставленных фирмой Mykines Corporation товаров включена в санкционные списки.

 

Речь идет о поставках потребительских товаров, в том числе, ноутбуков и бытовой электроники, но также и о высококачественных микрочипах и оборудовании для инфраструктуры. Поставки шли через третьи страны, преимущественно Китай, уточняет FT. Компания торговала с Россией и раньше, но после начала войны объемы поставок резко выросли, говорится в материале.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26184

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