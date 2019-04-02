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ЄБРР виділить 149 млн євро на модернізацію Укренерго

ЄБРР виділить 149 млн євро на модернізацію Укренерго

Кошти будуть спрямовані на модернізацію 12-ти підстанцій і закупівлю 26-ти нових трансформаторів. Загальна вартість проекту становить 198,2 млн євро. З них Укренерго надасть 49,2 млн євро, а решту виділить ЄБРР.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ПромПолитИнформ.

Проект дозволить Укренерго модернізувати ключову інфраструктуру для передачі електроенергії. Це необхідно для синхронізації з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), і є невід’ємною частиною поточної програми приєднання України до Третього енергетичного пакету ЄС,- відзначили в ЄБРР.

Автоматизація підстанцій дозволить впровадити сучасні технології дистанційного керування енергооб’єктом, підвищить безпеку і надійність передачі електроенергії, а це є однією з ключових вимог при інтеграції енергосистеми до ENTSO-E.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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