Брюссельский аэропорт взял на работу овец

В общем-то пока непонятно, будет от этого польза или наоборот. Аэропорт «нанял» около 100 овец. К концу июня у них закончится «испытательный срок», затем они отправятся на фермы, где смогут лучше перенести жару, а осенью вернутся на службу.

До конца июня траву на шумозащитном заграждении у Брюссельского аэропорта вместо газонокосилок будут «подравнивать» овцы. Дело не в том, что высокие земляные валы за взлетной полосой трудно обрабатывать газонокосильщикам со своей техникой. Речь идет о пользе для экологии. Как заявило руководство аэропорта, овцы, в отличие от газонокосилок, не только работают без вредных выбросов, но и поддерживают биоразнообразие. Они съедают траву и не повреждают верхние слои почвы, в результате чего могут быстро прорасти новые травинки. Интересно, что на это скажут защитники животных.

Источник: experttur.com

Новости портала «Весь Харьков»