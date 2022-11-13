Біткойн став п’ятою за величиною лопнувшою фінансовою бульбашкою в США

Біткойн переживає один із найбільших крахів в історії — це очевидно. Але в дослідницькій доповіді Bank of America Research Flow Show узагальнено дані та викладено в історичних термінах: це п’ятий найгірший крах активу в історії фінансів, майже такий же за масштабом, як Mississippi & South Sea Co.

Любителі історії знають це Епізод краще назвати «Бульбашкою в Південному морі», і це було так давно — на початку 1700-х років — що Сполучених Штатів ще не існувало, а Великобританія брала участь у війні за іспанську спадщину.

Біткойн, на який припадає 41% криптовалютного ринку, досяг мінімуму, небаченого з часів пандемії два роки тому. І хоча він підвищився після травневої «криптозими», ринковий спад повернувся у повну силу через падіння FTX, яке призвело до того, що криптовалютна біржа оголосила про банкрутство , а засновник і генеральний директор Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку — це дуже далеко від кількох місяців. тому, коли його порівнювали з «JP Morgan» за його спроби врятувати фірми, що постраждали .

Дослідження BofA, засноване на даних Bloomberg, показує, що падіння біткойна є п’ятим за величиною в історії і, безумовно, найбільшим крахом з 1970-х років.

Після падіння FTX біткойн впав на 77% порівняно з піком торгів у 70 000 доларів США в листопаді минулого року. Тим часом капіталізація криптовалютного ринку різко впала з 3 трильйонів доларів до 900 мільярдів доларів.

Це нагадує крах доткому два десятиліття тому, який, за оцінками BofA, знизився на 76% (лише на 1% менше, ніж падіння біткойна) порівняно з піком у березні 2000 року. Бульбашку доткому підживлювали інвестиції в онлайн-компанії з того дня, коли Інтернет був новим під час зростання ринку в 1990-х роках. Індекс Nasdaq стрімко зростав, але в 2000 році бульбашка лопнула, коли компанії, які зібрали багато грошей, але не мали особливого бізнес-плану, по суті, просто залишилися без грошей. П'ятикратне зростання Nasdaq впало разом із крахом, і мільярди доларів були втрачені. Криптокритики стверджують, що схожість очевидна.

Ще одна велика бульбашка, яка просто випереджає біткойн, — це кінець бурхливих 20-х і «Чорний понеділок», крах фондового ринку, який прискорив Велику депресію.

Економічні події 100-річної давності також мають схожість із сьогоднішніми. Після Першої світової війни уряд США витрачав більше, ніж заробляв у вигляді податкових надходжень, і виникла висока інфляція. Проте американська промислова потужність створила потік робочих місць, коли країна стала великим міжнародним гравцем.

Такі історики, як Ліакат Ахамед ( який отримав Пулітцерівську премію за зображення центральних банкірів епохи Великої депресії, володарів фінансів ) , стверджують, що дисбаланс у світовій торгівлі, спричинений використанням золотого стандарту, з одного боку, і фактичною наявністю Америки велика частина світового золота збентежила реакцію центральних банків на крах і погіршила рецесію до депресії; знову ж таки, це мало чим відрізняється від сьогоднішнього надзвичайно сильного долара як світової резервної валюти. Індекс Dow Jones Industrial Average різко впав на 89%, підрахував BofA, присоромивши навіть падіння біткойна.

Останніми роками ми спостерігали падіння акцій американських будівельників, знизившись на 83% від піку в 2005 році, згідно з підрахунками BofA. Після свого піку та епохи стрімкого зростання він завершився протягом трьох років, і наступила фінансова криза 2008 року.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»