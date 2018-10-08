Будет ли бензин по 40 в Украине? Почему растет цена?

В мире цены на нефть растут, а гривна обесценивается. Это толкает цены на топливо для авто вверх. Нагнетает и Россия, которая пытается запретить Беларуси экспорт нефтепродуктов в Украину, хотя эксперты считают такой сценарий маловероятным. Они же отмечают, что мировые цены на нефть - дутые и этот пузырь, как это неоднократно было в истории, который может лопнуть в любой момент. Так стоит ли беспокоится?

Первая половина осени «порадовала» украинцев неприятным сюрпризом – бензин на заправках рекордно дорожает, чуть ли не ежедневно преодолевая «психологическую отметку». Так, средние цены на бензин А-95 на заправках с 3 августа по 3 октября выросли на 10% - до 32,3 грн за литр, дизельное топливо подорожало на 11% - до 30,2 грн за литр. На АЗС же крупнейших компаний вроде WOG, ОККО, Shell литр 95-го обойдется почти в 35 грн, а дизеля – 32,5 грн.

Такое повышение цен на отечественных АЗС объясняется увеличением стоимости нефти на мировых рынках. Так, с средины августа до начала октября котировки нефти Brent выросли почти на 20%, до 84,8 за баррель. Более того, согласно прогнозам экспертов, к концу этого года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, что, безусловно, скажется на розничных ценах в Украине.

Как рассказал финансовый аналитик группы ICU Александр Мартыненко, цены на нефть растут в преддверии введения санкций США против одного из крупнейших мировых экспортеров - Ирана.

«На финансовых рынках укрепляются ожидания, что другие страны - члены ОПЕК не могут или недостаточно мотивированы, чтобы компенсировать соответствующие потери мирового объема поставок нефти», - отметил он.

В свою очередь, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщил, что нефти по-прежнему добывается больше, чем потребляется, а причины текущего роста котировок носят спекулятивный характер.

«Эти прогнозы (о 100 долл за баррель, - ред.) не имеют ничего общего с фундаментальными факторами рынка. В частности, соотношения спроса и предложения. Нефти сейчас добывается по-прежнему больше, чем потребляется, и только идут разговоры о том, что когда-то, может, в конце этого года или в начале следующего это соотношение изменится и потребляться будет больше, чем производится. Иран еще не сократил объемы добычи», - сказал Рябцев.

По словам эксперта, реальная стоимость нефти сейчас составляет примерно 30-40 долл за баррель.

«Все эти прогнозы основаны на желаниях, которые есть у тех, кто заинтересован в увеличении объемов спекулятивного капитала на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Естественно, в этих прогнозах не учитываются интересы импортеров нефти, которые будут страдать от тех котировок, которые мы, возможно, увидим в ближайшие месяцы, - отметил эксперт. - Что же касается реальной стоимости нефти, если отбросить эти информационные спекуляции, то она составляет примерно 35-40 долл за баррель. Все остальное – спекулятивная составляющая, которая определяется объемами притока и оттока ничем не обеспеченных денег на биржах».

«Если посмотреть на все эти прогнозы, то можно увидеть, что в одном из них цены на нефть выросли из-за того, что доллар упал, а в другом – доллар упал, потому что выросли цены на нефть. Это бред, который тиражируется благодаря тому, что у нас информационное общество, а на биржах торгуют выпускники всяких «Форексов» и прочих финансовых пирамид», – добавил эксперт.

По его словам, на мировом рынке опять надувается пузырь, который лопнет также, как и в 2008 году, и в 2014 году.

С таким мнением соглашается аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, отмечая, что процессы на мировом рынке нефти являются больше политическими и спекулятивными. Однако он не исключает, что уже в ближайшее время стоимость нефти может достигнуть 100 долл за баррель.

«Если бы вы спросили на прошлой неделе, когда мы видели 81-82 долл за баррель, я бы сказал, не торопитесь. Но теперь все может быть. Когда сегодня уже 85 долл за баррель и тонна бензина в Европе стоит 750 долл, то да, я начинаю вспоминать 2007-2008 года, когда тоже такие дутые котировки были. Из-за это у нас тогда были рекордные цены», - отметил он.

«Я прекрасно помню 2008 год, когда за пять месяцев со 147 долл за баррель в июле стоимость упала до 35 долл в декабре. Все может также быстро сдуться и в этот раз», - добавил он.

Заложники мировой конъюнктуры

Украина экспортирует около 80% потребляемых нефтепродуктов в год. Поэтому внутренняя розничная цена зависит от трех основных факторов: котировок нефти на мировом рынке, курса национальной валюты и дефицита или профицита продукта на рынке.

«Каждый процент роста стоимости нефтепродуктов на границе обещает через две недели плюс 10 копеек к розничной стоимости бензина, а каждая лишняя гривня в курсе доллара – это 70-75 копеек к стоимости бензина, опять же, через две недели. Причем, эти соотношения справедливы как в сторону роста, так и в сторону снижения. Они могут как накладываться - гривня дешевеет и нефтепродукты дорожают, а могут быть и на противоходе, когда, например, гривня укрепляется, а нефтепродукты дорожают, и наоборот», - говорит Рябцев.

По его словам, в цене топлива на заправках 35-40% - это стоимость нефтепродуктов, 42% - налоги, примерно 3-4% - логистика. Все остальное это, условно, постоянные затраты АЗС и прибыль операторов.

В свою очередь, финансовый аналитик группы ICU Александр Мартыненко считает, что в случае, если цены на нефть вырастут до 100 долларов, цены на топливо в Украине могут вырасти на 10-12% только за счет подорожания импортной составляющей.

«Но подорожание энергоносителей в целом даст также негативный эффект на торговый баланс Украины и ускорит инфляцию. Как результат, может дополнительно снизиться курс гривни, что подтолкнет и цены на топливо», - отмечает он.

В то же время Сиренко считает, что, при цене на нефть 100 долларов за баррель, украинцам грозит бензин по 40 грн.

«При 100 долларах за баррель, я думаю, что бензин А-95 будет стоить около 40 грн за литр. Если не будет остановок завоза, не будет дефицитных явлений и при стабильном курсе валюты, рост котировок до 100 долларов даст в Украине 40 грн за литр», - отметил эксперт.

По его словам, такое резкое повышение цен на топливо в Украине, в первую очередь, ударит по предприятиям с большой транспортной составляющей и по семейному бюджету украинцев.

Очередная угроза с Севера

Кроме того, как известно, беда не приходит одна. В последнее время в информационное пространство Украины вбрасывается информация о том, что Россия уже в этом году может обрубить Белоруссии возможность реэкспорта нефтепродуктов, в том числе, в Украину.

Беларусь уже не первый год занимает перовое место в списке стран, которые поставляют в нашу страну нефтепродукты. Так, например, в прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,82 млрд долл (43,9%), из России – 1,27 млрд долл, из Литвы – 469,4 млн долл.

Поэтому не сложно представить, какой вред может принести экономике Украины резкое прекращение поставок нефтепродуктов из Беларуси. Эксперты отмечают, что такой сценарий маловероятен, но не исключен, учитывая безумную политику Кремля в отношении Украины.

По словам Рябцева, в поставках белорусских нефтепродуктов в Украину заинтересована не только Беларусь, но и российские компании.

«Риск такой существует, но, в данном случае, желание политиков может упереться в участников рынка. Ведь Беларусь получает очень большие сумы от импорта нефтепродуктов – это миллиарды долларов в год. Более того, прибыль получают и российские компании, которые являются акционерами Мозырского НПЗ. Естественно, что они тоже не хотят терять такие суммы… Но риск такой, безусловно, есть, потому что, когда Россия аннексировала Крым, экономические факторы не принимались во внимание. Поэтому, при такой непредсказуемой политике, возможно все», - говорит эксперт.

В том, что Россия подложит своим компаниям такую свинью, сомневается и Сиренко.

«Я слабо верю в этот исход по той причине, что самый главный экспортер белорусских нефтепродуктов - Мозырский НПЗ. А в его акционерах есть российские компании. Вряд ли Россия запретит российским компаниям зарабатывать на Украине. Сейчас мы, в принципе, запитаны на российском дизеле, на белорусских бензинах, то есть все комфортно для этих компаний. Поэтому я очень удивлюсь, если это произойдет», - отметил он.

При этом, по его мнению, в случае, если Беларусь все-таки прекратит поставки нефтепродуктов в Украину, на нашем рынке образуется временный дефицит, который неизбежно потянет цены вверх.

«Конечно же, дефицитные явления приведут к росту цен. На сколько, я не знаю. Мы видели разные сценарии, например, в прошлом году, когда русские сделали себе монопольку с участием «Роснефти», тогда мы увидели дефицит сжиженного газа, который с 11 грн до 18 грн подорожал - это последствие дефицитных явлений. Я не думаю, что на столько же будет критическим и на такой же процент будет подорожание, но подорожание, в любом случае, будет. Трейдеры будут придерживать ресурс либо для своих сетей, либо ожидать еще более высоких цен», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, в Украине есть достаточные запасы топлива на нефтебазах, чтобы не допустить топливный кризис в стране: «Высокие цены не позволяют делать большие запасы, но запасы есть. Нефтебазы не сухие, чтобы говорить о глобальном кризисе. Запасы есть, но определенный дефицит на рынке будет. Конечно же, пойдет вверх цена и будет неприятный период, но каких-то страшных последствий я не вижу».

Время перемен

Наша страна почти каждый год болеет одной и той же болезнью, причины которой на поверхности: зависимость в поставках нефтепродуктов от воюющей против нас России и отсутствие внимания государства к необходимости наращивать собственную добычу нефти и ее переработку.

По мнению экспертов, Украина может значительно нарастить добычу и переработку нефти, а также существенно диверсифицировать поставки, что значительно бы минимизировало влияние внешних факторов на внутренний рынок.

«Нужно заниматься добычей углеводородов и производства нефтепродуктов в Украине. У нас высокий рынок, хорошие цены, есть госкомпания «Укргазвыдобування». Бурите, как сумасшедшие, добывайте нефть, газовый конденсат, перерабатывайте не Шебелинском НПЗ, увеличивайте производство не на 3%, на чем любят пиариться, а посущественней – на 20-50%. Сейчас два украинских завода, которые работают, загружены только на четверть от своей мощности. Это смешно при таких высоких ценах на конечные нефтепродукты», - отмечает Сиренко.

По его словам, Украина за короткое время может увеличить производство нефтепродуктов на 30%, если будут созданы соответствующие условия со стороны государства.

«По природному газу у нас вроде все в порядке: и пролоббировали закон о снижении ренты, и простимулировали бурения новых скважин. Сейчас газодобывающие компании, как говорят, в шоколаде. У них низкая рента и высокие цены на конечный продукт. Про нефть и газовый конденсат просто забыли, а, поверьте, запасы нефти в Украине такие же большие, как и природного газа. И для того, чтобы поднять эту отрасль с колен, нужна написанная программа и четкое ее исполнение. Нужно простимулировать по ренте, и контролировать, чтобы добываемое сырье попадало на большие НПЗ, а не на «миники», делающие компоненты, которые в виде бодяги потом появляются на заправках», – считает эксперт.

Также он напомнил о простаивающем Одесском НПЗ, который имеет большой потенциал.

«Он стоит на берегу Черного моря, в котором курсирует огромное количество танкеров с нефтью. Можно притянуть любую нефть. И в южном регионе будут одесские бензины, дизельное топливо и даже сжиженный газ европейского качества, а завод стоит. Страшно смотреть, как стоят заводы, которые должны как часы каждый день отгружать тысячи тонн нефтепродуктов», - говорит он.

«Мы - большая страна с большими запасами, развитой инфраструктурой и с готовыми заводами, которые делают продукт стандарта Евро-5», - добавил Сиренко.

Таким образом, чтобы быть менее зависимой от мировой конъюнктуры, Украине предстоит нарастить собственную нефтедобычу и переработку. Благо, запасы и технологии уже есть. Осталось лишь по-хозяйски распорядится имеющимися ресурсами и инфраструктурой.

Источник: УНИАН

Новости портала «Весь Харьков»