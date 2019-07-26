Будни импортозамещения: Россия столкнулась с проблемой при ремонте самолетов из Украины

Военная прокуратура РФ через суд добивается от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонта и сервисного обслуживания самолета Ан-140–100, поставленного Тихоокеанскому флоту России (ТОФ). Всего поставлено два Ан-140-100 с бортовыми номерами RF-08853 и RF-08854 (зав. номера соответственно — 14А005 и 16A011).

Мосгорсуд признал иск направленным на защиту неимущественных прав, поскольку он касается «создания угрозы безопасности государства», его повторно рассмотрит Замоскворецкий райсуд Москвы. ОАК не может отремонтировать самолет: единственным сертифицированным заводом является самарский «Авиакор», но у него для ремонта нет украинских комплектующих.

Мосгорсуд возвратил на рассмотрение Замоскворецкого райсуда Москвы иск военной прокуратуры к ОАК, в котором военные требуют от корпорации отремонтировать самолет Ан-140–100. Исходно иск был отклонен, поскольку судья счел, что речь идет об экономическом споре. Однако прокурор 75-й военной прокуратуры ТОФ подполковник юстиции Игорь Бадажков сумел убедить Мосгорсуд, что речь идет о снижении боеготовности войсковой части №62250–2, «создании угрозы безопасности государства и возникновении предпосылок к нарушению защиты целостности и неприкосновенности территории РФ», а также «к нарушению охраняемых законом интересов государства». Дата слушаний пока не назначена.

Суть иска в том, что между Минобороны РФ и ОАК как с единственным поставщиком в 2016 году был заключен контракт на обслуживание самолетов в соответствии с постановлением правительства №1420–82 «О гособоронзаказе на 2016 год». Однако данный Ан-140–100 построен самарским заводом «Авиакор» (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски).

Собеседник в авиапроме утверждает, что, хотя контракт заключен с ОАК, работы по сервисному обслуживанию Ан-140–100 проводятся на «Авиакоре». На заводе фактически подтвердили эту информацию. Представитель «Авиакора» объяснил, что завод является единственной в России сертифицированной базой техобслуживания самолетов данного типа: «Все работы, кроме тех, где требуются импортные комплектующие, выполнены. Задержка носит временный характер, в самое ближайшее время работы будут завершены».

В ОАК говорят, что материалы по данному исковому заявлению в корпорацию не поступали, поэтому «что-либо прокомментировать по существу не представляется возможным».

Самолет Ан-140–100 разработан украинским госпредприятием «Антонов». «Авиакор» включился в кооперацию с украинцами в 2006 году. В 2013 году «Авиакор» подписал с «Антоновым» договор о разработке военно-транспортной версии самолета Ан-140–100, в котором обязался финансировать завершение разработки самолета, после чего «Антонов» должен был передать все интеллектуальные права на него. Но после аннексии Крыма и разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной поставки комплектующих для машины прекратились. В мае 2016 года «Авиакор» передал Минобороны последний Ан-140–100, собранный из комплектующих, поставленных на завод до российско-украинской войны.

Собеседники в авиапроме объясняют, что сегодня российские компании получают комплектующие «Антонова», закупая их через юридические лица, зарегистрированные в Белоруссии или других третьих странах. Всего Тихоокеанский флот получил три Ан-140–100, последний из них был передан в феврале 2017 года.

«Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации Тихоокеанского флота», — заявляли тогда в пресс-службе ТОФ. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека, максимальная дальность — до 3.7 тыс. км.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»