Бухгалтер, адміністратор та головний енергетик: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 6 березня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2379 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.Головний енергетик – 27 000 грн.Машиніст укладача асфальтобетону – 25 400 грн.Апаратник приготування хімічних розчинів – 25 000 грн.Бухгалтер – 23 000 грн.Контролер-приймальник – 22 000 грн.Адміністратор – 20 000 грн.Евакуатор – 19 900 грн.Маркетолог – 18 000 грн.Інженер з якості – 14 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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