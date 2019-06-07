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Бутылка водки за 100 гривен: в правительстве планируют повысить цены на алкоголь

Бутылка водки за 100 гривен: в правительстве планируют повысить цены на алкоголь

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь в связи с ростом стоимости спирта и повышением заработной платы работникам предприятий в этой сфере.

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно проекту постановления, предлагается повысить минимальную розничную цену 100-процентного спирта с 447 грн до 495 грн. Таким образом, минимальная цена бутылки водки 0,5 л увеличится с 89,4 грн до 99 грн.

Кроме того, минимальная цена бутылки виноградного вина 0,7 л вырастет 42 грн до 46, крепленых - с 49 до 54 грн, бутылки игристого вина - с 89 до 98 грн.

Проектом также предлагается повысить минимальные цены на коньяк (бренди) три звездочки с 128,32 до 140 грн.

Источник: prm.ua

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