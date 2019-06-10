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Бывший мэр Нью-Йорка вложит 500 миллионов для закрытия всех угольных электростанций США

Бывший мэр Нью-Йорка вложит 500 миллионов для закрытия всех угольных электростанций США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует вложить 500 миллионов долларов для того, чтобы закрыть все оставшиеся угольные электростанции страны к 2030 году. По его словам, это возможно осуществить, так как 289 станций было закрыто с 2011 года.

Блумберг изложил свой план, добавив, что «изменение климата является прежде всего политической проблемой, а не научным затруднением или технической головоломкой».

Блумберг отметил, что будет работать со штатами и коммунальными службами, чтобы закрыть «все до единого угольные электростанции в США к 2030 году». По его словам, эта цель достижима: «Мы уже на полпути», — добавил он, отметив закрытие 289 угольных электростанций, закрытых с 2011 года.

«Политики продолжают давать обещания по смягчению последствий изменения климата к 2050 году — это лицемерно. После того, как они уйдут, никто не может привлечь их к ответственности», — заметил Блумберг.

Блумберг также работает над тем, чтобы остановить строительство новых газовых заводов. «К тому времени, как они будут построены, они устареют, потому что возобновляемые источники энергии будут дешевле» — добавил он.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: США, электро

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