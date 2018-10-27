Бізнес з Росією та офшори: чеські ЗМІ розповіли про діяльність чоловіка Тимошенко

Чоловік лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, що отримав притулок у Чехії, володіє декількома компаніями, які співпрацюють з Росією та зареєстровані в офшорах

Про це повідомляє чеське видання Parlamentnilisty. Утім, команда Тимошенко таку інформацію спростовують і називають фейком.

Зауважимо, що статтю за назвою "Що відбувається в нашій республіці: Юлія Тимошенко, її чоловік-мільйонер, таємні служби України в Чехії і сотні мільйонів зі сходу" оприлюднили ще 15 жовтня.

Оприлюднену інформацію редакції видання повідомив чоловік, який захотів залишитися анонімом.

"Олександр Тимошенко, чоловік колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, заснував у Чеській республіці кілька власних фірм. З ним пов'язані підприємницькі структури, які всупереч закону співпрацюють з російським державним підприємством "Севастопольенерго" у Севастополі. Близька до Тимошенка фірма Thermona підготувала там проект вартістю в мільйони крон. Оприлюднену інформацію редакції видання повідомив чоловік, який, природно, захотів залишитися анонімним. Особливо з огляду на можливу активність українських шпигунів на чеській території", - зазначається у повідомленні.

Видання зазначає, що чоловік Юлії Тимошенко не є бізнес-новачком у Чехії.

"Багато хто з компаній, якими володіє Тимошенко, зареєстровані в офшорах і за офіційними документами з ним не пов'язані. Але Тимошенко, який отримав політичний притулок у Чехії в 2012 році у виключно короткий термін, за даними двох незалежних джерел, отримує дохід від кіпрської офшорної компанії Diafox Consulting Limited. За допомогою Чесько-Центрально-азіатської змішаної торгової палати він уже давно лобіює свої інтереси серед чеських політиків. За словами екс-депутата Верховної Ради від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка, головна мета бізнес-діяльності Олександра Тимошенка – спроба приховати кошти, отримані від колишніх політичних спонсорів його дружини", – зазначається у журналістському матеріалі.

За даними Parlamentnilisty, Олександр Тимошенко розпочав свою діяльність у Чеській Республіці у 1990-х роках. У 1999 і 2000 роках він заснував дві компанії: International Industrial Projects та Industrial Projects. Після отримання офіційного чеського притулку (у 2012 році) він заснував ще й компанії Britico Products, яка співпрацює з Medical Invested Capital True Standing Europe Limited, Ltd.

"Єдиним власником компанії Britico Products є Medical Stand Europe Limited, яка базується у західноафриканській Гвінеї. У 2016 році компанія (Тимошенка) Britico Products показала збитки на 195 тисяч крон. Фірма Medical інвестувала 54 тисячі крон. Тимошенко також отримує дохід від кіпрської Diafox Consulting Limited, якій належить вся мережа ломбардів в Україні під назвою "Дешева Готівка". у 2017 році він отримав 2,4 мільйони гривень від цієї компанії", – повідомило джерело, посилаючись на зарубіжні ЗМІ. Як зазначається, джерела ретельно перевірила редакція видання.

Також видається дивною поява іншої компанії, пов'язаної з Олександром Тимошенком.

"У Britico Products Олександр Тимошенко має ділового партнера, Вацлава Франка. Він є членом Ради директорів DANYLIV CAPITAL, a. S.," – додало джерело.

Вацлав Франк був видалений зі складу ради директорів цієї компанії в серпні 2018 року. Він працює в органах фондової біржі з листопада 2012 року. Також до складу ради директорів DANYLIV CAPITAL, a. S входили (що можна простежити): Василь Данилов, Річард Чичка, Анета Хурайчікова, Анета Шомшакова, Шарка Вінклерова і Ростислав Пивоваров.

Джерело повідомило виданню, що завдяки Іржі Нестовалю, Олександр Тимошенко побудував свій бізнес та важливі політичні контакти у Чехії. Разом вони працюють в Чесько-Центральноазіатській торговій палаті, яка, наприклад, брала активну участь у газових переговорах з колишнім міністром фінансів Властімілом Тлаусті, організувала і оплачувала перебування сім'ї міністра Парубека в Сирії та лобіювання щодо інших політиків. Голова Палати Іржі Нестоваль раніше надавав Тимошенку доступ до колишнього прем'єр-міністра Мірка Тополанека та його політичного консультанта Марка Даліка.

Журналісти видання нагадали, що саме цей газ став фатальним для Олександра Тимошенка. 2000 року разом із батьком і дружиною Юлією його звинуватили у шахрайстві з газом в Єдиних енергетичних системах України (ЄЕСУ), за якими стояв колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Олександр Тимошенко був одним з директорів ЄЕСУ. Пізніше Лазаренка заарештували та засудили за відмивання грошей. Звинувачення на адресу Олександра Тимошенка були зняті через відсутність доказів.

"Саме цим у 2012 році чеське міністерство закордонних справ пояснювало, чому Тимошенко отримав притулок в рекордно короткий строк. Адже середній час, необхідний для отримання притулку в Чеській Республіці за допомогою неурядової організації з надання допомоги біженцям, становить від 90 до 180 днів. Але в Олександра Тимошенка все було зроблено менш як за місяць. Марина Мачіткова, юрист російського походження, яка допомогла Тимошенко розібратися з його заявою про надання притулку, не бачить в цьому нічого незвичайного. За її словами, запит базувався на тому факті, що Україна не могла гарантувати права на справедливий судовий розгляд", – йдеться у публікації.

Источник: 5.ua

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