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Canadian Solar выпустила на рынок новую серию модулей мощностью до 665 Вт

Canadian Solar выпустила на рынок новую серию модулей мощностью до 665 Вт

Китайский производитель солнечных модулей с «канадскими корнями» Canadian Solar обновил свой модельный ряд и объявил о начале выпуска «высокомощных и высокоэффективных» модулей «седьмой серии» мощностью до 665 Вт.

В течение последнего года на рынке солнечных модулей развернулась настоящая гонка размеров. Растёт эффективность преобразования энергии солнца, но также растут и габариты панелей. После того как Risen Energy в декабре 2019 года представила первый в мире модуль мощностью 500 Вт, начался ажиотаж. JA Solar, Trina Solar, JinkoSolar, LONGi, Jolywood и другие соревнуются за первое место в этой гонке.

На выставках показывают уже модули и на 800 Вт, но это пока несерийные образцы.

Совсем недавно, в июле, Canadian Solar вывела на рынок солнечные панели «шестой серии» – HiKu6 и BiHiKu6. Их мощность достигает 590 и 585 Вт соответственно.

Сегодня, спустя всего три месяца, представлена седьмая серия – односторонние модули HiKu7 и двусторонние (bifacial) BiHiKu7 мощностью до 665 Вт и эффективностью до 21,4%.

Производитель заявляет, что они предназначены для электростанций коммерческого и промышленного масштаба, и «отличное соотношение цены и качества» позволит снизить затраты (BOS) на 5,7% и стоимость единицы энергии (LCOE) на 8,9% по сравнению с «базовыми» модулями мощностью 445 Вт.

Новые модули собраны из PERC элементов 210 мм (М 12) – самых крупных на сегодняшний день. Габариты изделий 2,4 х 1,3 метра, вес: около 40 кг (двусторонние панели).

Источник: elektrovesti.net

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