«Це мародерство»: Антон Геращенко про підвищення цін на житло у Західній Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в своєму Telegram-каналі опублікував текст, в якому порівняв підвищення цін на Західній Україні – мародерством.

«У Європі ухвалили закони щодо допомоги біженцям з України. Українцям відкрили доступ до освіти, охорони здоров’я до ринку праці.

У Британії було створено сайт для бажаючих безкоштовно дати притулок Українцям. За три години туди було подано понад 40 тисяч заявок!

Проект «Прихисток», створений волонтерами Галиною Янченко та Ростиславом Смирновим, за 15 днів роботи отримав 10200 заявок від Українців та 1965 із зарубіжних країн.

У цей час, у Західній Україні ціни на оренду житла злетіли втричі-вчетверо! В окремих готелях у Львові ціна підскочила щонайменше вдвічі!

Де ж бажання допомогти тим Українцям, які втратили свій будинок чи тікали від бомбардувань?

Це називається мародерство!

Вважаю, що держава негайно має встановити державне регулювання цін на проживання у готелях, санаторіях, хостелах.

Вважаю, що місцева влада має взяти на себе відповідальність та своїми рішеннями встановити граничні ціни за оренду 1 квадратного метра житлової площі у прив’язці до району проживання.

Вважаю також, що треба мати совість тим, хто підняв ціни на оренду житла і добровільно повернути їх на той рівень, що був до 24 лютого», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости