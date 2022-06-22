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«Цей жах неможливо передати»: прем’єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку

«Цей жах неможливо передати»: прем’єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав зруйновану рашистами Бородянку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що неможливо передати той жах, який він тут побачив. «Бородянка постраждала від російської агресії до повного руйнування і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося», — зазначив Беттель. Источник: sprotyv.info Новости портала «Весь Харьков»
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