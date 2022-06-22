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«Цей жах неможливо передати»: прем’єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку
Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав зруйновану рашистами Бородянку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що неможливо передати той жах, який він тут побачив. «Бородянка постраждала від російської агресії до повного руйнування і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося», — зазначив Беттель.
Источник: sprotyv.info Новости портала «Весь Харьков»
Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022