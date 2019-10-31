"Центрэнерго" за 9 мес. получило чистый убыток 1,5 млрд грн

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2019 года получила чистый убыток 1 млрд 487,517 млн грн против 489,508 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, передает Энергореформа.

Согласно обнародованной на портале госпредприятий Украины финансовой отчетности компании, ее чистый доход за девять месяцев уменьшился на 3,9% (на 446,614 млн грн) – до 10 млрд 902,465 млн грн, а валовый убыток составил 519,59 млн грн против 674,158 млн грн валовой прибыли за январь-сентябрь 2018 года.

Таким образом, в третьем квартале этого года чистый убыток "Центрэнерго" составил 290,734 млн грн против 50,244 млн грн чистой прибыли за июль-сентябрь-2018.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн, увеличив чистый доход на 32,9% (на 3 млрд 590,234 млн грн) – до 14 млрд 508,83 млн грн.

"Центрэнерго" в 2018 году увеличило производство электроэнергии на 38,2% по сравнению с 2017 годом – до 8 млрд 684,9 млн кВт-ч. В т.ч. выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 323,1 млн кВт-ч (+4,6%), Трипольской ТЭС – 2 млрд 200,4 млн кВт-ч (+2,7 раза), Змиевской ТЭС – 2 млрд 161,4 млн кВт-ч (+63,5%).

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольных и 5 - газомазутных) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Источник: reform.energy

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