"Центренерго" заявило про розбіжності у фінзвітності від минулого керівництва

Нове керівництво "Центренерго" повідомило, що під час внутрішньої перевірки виявило "сумнівний контракт", через який задекларовані позитивні результати компанії за 2020 рік можуть "не відповідати дійсності".

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Встановлено, що ТОВ "Юнайтед Енерджі" наприкінці жовтня 2020 року уклало договір з ПАТ "Центренерго" на купівлю золошлаку на суму 840 мільйонів гривень, але заплатило не більше 3% від суми контракту, товар не забирало", – повідомили у "Центренерго". Водночас, доходи від цього контракту все одно були включені у фінансову звітність за 2020 рік.

У компанії пояснюють, що виявлене недоотримання коштів за вказаним договором "може призвести до необхідності дисконтування вказаної заборгованості за правилами міжнародної фінансової звітності, що в свою чергу може мати значний вплив на кінцевий фінансовий результат підприємства за 2020 рік".

За інформацією "Центренерго", колишнє керівництво надсилало до Фонду держмайна (ФДМ) звіти щодо позитивних фінансових результатів у четвертому кварталі 2020 року та за підсумками року в цілому.

"На "Центренерго" виявлені розбіжності у фінансовій звітності, ми маємо встановити всі деталі їх виникнення, відновити справедливість та захистити інтереси держави, як мажоритарного акціонера. Новий менеджмент "Центренерго" у співпраці з Фондом продовжує комплексний аудит, до якого залучено міжнародну компанію Baker Tilly", – зазначили у ФДМ.

Про результати перевірки та нові обставини справи у "Центренерго" повідомлятимуть надалі.

Нагадаємо:

ТОВ "Юнайтед енерджі" журналісти неодноразово пов’язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського. Так, товариство перепродавало "Центренерго" газ, куплений подекуди за пільговою ціною в "Укрнафти". Її контрольний пакет належить "Нафтогаз України", а 42% – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", зокрема Ігореві Коломойському.

Фонд держмайна повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго", призначивши 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. гендиректора Юрієм Власенком.

Нацкомісія з тарифів НКРЕКП повідомила про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії з 29 березня, серед них "Центренерго", державний "Гарпок" та компанії "ДТЕК".

"Юнайтед енерджі" звинуватило "Центренерго" у "маніпуляціях на ринку" та заявило, що через суд готове стягнути 148 млн грн боргу з ПАТ - раніше "Центренерго" заявляв про борг цієї компанії на суму 725 млн грн.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»