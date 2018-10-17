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Центры обслуживания плательщиков в харьковских налоговых перешли на новый режим работы

Центры обслуживания плательщиков в харьковских налоговых перешли на новый режим работы

Центры обслуживания плательщиков налогов в районных налоговых инспекциях Харькова установили новый режим работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

С понедельника по четверг ЦОП работают с 9 до 18 часов.

В пятницу ЦОП работают с 9:00 до 16:45.

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ГФС

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