Цены на газ в Европе рухнули на 50%

Мировой рынок природного газа движется к тому, чтобы повторить судьбу рынка нефти в 2014-15 гг.

На фоне избытка предложения СПГ, массированного ввода новых мощностей по сжижению в Австралии, Катаре и США, а также теплой погоды в ключевых импортирующих странах стоимость газа в Европе и Азии обвалилась рекордно с начала 2015 года.

В Азии спотовые цены рухнули почти втрое за полгода - с 12 долларов за миллион британских тепловых единиц в сентябре до 4,46 доллара в конце прошлой недели (156 долларов за тысячу кубометров), следует из данных Platts.

Ниже котировки на азиатских газовых хабах опускались лишь однажды в истории - весной 2016 года на фоне обвального падения нефти до 12-летних минимумов.

На крупнейшем европейском хабе - TTF в Нидерландах - газ подешевел на 50% по сравнению с уровнями сентября, отмечают аналитики Morgan Stanley: с 10 долларов за миллион британских тепловых единиц цены опустились до 5 долларов (на 21 марта).

В пятницу и понедельник найти «дно» рынок не смог - цены обновили минимумы с 2017 года. 25 марта контракты с поставкой в мае заключались по 14,65 евро за мегаватт/час, что соответствует цене в 4,87 доллара за миллион британских тепловых единиц, или 171 доллар за тысячу кубометров.

Это почти на 30% ниже, чем ожидали российские чиновники и «Газпром»: бюджет компании был сверстан исходя из цены в 240 долларов за тысячу кубов, а Минэкономразвития заложило в базовый сценарий прогноза 233 доллара.

Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоит дороже, чем СПГ в Азии: это означает, что ближневосточным и американским производителям выгоднее отправлять танкеры на европейский рынок, отмечают аналитики S&P Global Platts.

По итогам прошлого года мировое производство СПГ выросло на 22 млн тонн, а в 2019 году объемы удвоятся - 46 млн тонн новой продукции хлынет на рынок, при том что ключевой потребитель, обеспечивающий 70% дополнительного спроса - Китай - нарастит закупки лишь на 12 тонн, оценивает Bank of America Merrill Lynch.

В результате на рынке возникает избыток, продавать который куда-либо, кроме Европы, невозможно. Прежде всего, это американский газ: по данным Wood MacKenzie, 45% всех новых мощностей по сжижению СПГ в 2019 году будут запущены в США.

В результате максимальная мощность терминалов удвоится с 3,4 до 7,8 млрд кубических футов в день (80,6 млрд кубометров в год).

Это сулит дальнейшее падение газовых цен в Европе: чтобы остановить приток СПГ, стоимость спотовых контрактов на TTF должна опуститься еще на 25%, или 1,2 доллара за миллион британских тепловых единиц, считают в BofA.

«Газпрому» придется опустить цену газа до 4 долларов за миллион британских тепловых единиц, или 140 долларов за тысячу кубометров, чтобы вырезать с европейского рынка американских конкурентов, считают аналитик Energy Aspects.

Газовому холдингу, бюджет которого и без того дефицитный из-за мегастроек Nord Stream 2, «Силы Сибири» и «Турецкого потока», это принесет новые финансовые проблемы и, возможно, поставит его перед необходимостью нарастить программу привлечения долга.

Снижение цены на газ в среднем по году на 1 доллар за тысячу кубометров сокращает выручку «Газпрома» примерно на 13 млрд рублей при неизменном курсе рубля, пишут аналитики «БКС Экспресс».

Таким образом, даже при текущих ценах компания потеряет около 700 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. В пессимистичном сценарии от Energy Aspects, когда цены падают до 140 долларов за тысячу кубов, речь может идти о сумме уже в 1,04 триллиона рублей.

Источник: finanz.ru

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