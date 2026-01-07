Чайхани мігрантів витісняють ресторани: гастроекономіка росії деградує

У росії погіршується ситуація на ринку громадського харчування: через падіння відвідуваності та зниження маржинальності дедалі більше ресторанів змушені закриватися. Так, у листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року. Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20–25% до 10–12%.

Ситуацію ускладнюють зростання витрат на персонал, оренду та продукти, регіональні обмеження на продаж алкоголю, а також перехід частини споживачів на доставку та готові страви. А відкриття нових закладів сповільнилося через дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.

Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їх кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази. Експерти пояснюють це не оздоровленням ринку, а, зокрема, ефектом низької бази, попитом на дешевші формати, а також соціальними чинниками: впливом міграції з Центральної Азії та формуванням у містах нової аудиторії для такого типу закладів.

Через падіння реальних доходів, підвищення цін та обережну споживчу поведінку росіяни відмовляються від дорожчих ресторанів, обираючи дешевшу їжу та прості формати. Сукупно ці фактори говорять про подальше погіршення ситуації у сфері громадського харчування в росії та деградацію ринку.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»