Черепичные солнечные батареи – новый тренд в солнечной промышленности

Технология производства черепичных солнечных батарей представляет собой чрезвычайно интересную разработку соединения фотоэлементов, у которой есть несколько преимуществ по сравнению со стандартными солнечными батареями, а именно: более низкие омические потери, лучший коэффициент использования площади, более низкая температура при обработке, более низкая рабочая температура, что приводит к увеличению выработки электроэнергии, а также к повышению эстетики внешнего вида благодаря отсутствию видимых шин и ленточных проводников.

Черепичное соединение фотоэлементов в рамках солнечной батареи не является новой технологией в солнечной промышленности: фактически это был один из первых методов, использованных для первых космических солнечных батарей в 60-х годах. В последние годы произошла модернизация этой технологии из-за возросшей дифференциации среди производителей солнечных батарей, в частности, с целью повышения плотности мощности, а также вызванная тем, что появились подходящие электропроводящие клеи и соответствующее технологическое оборудование.

В 2015 году SunPower приобрела стартап Cogenra Solar, начинающую компанию из Фремонта, штат Калифорния, которая впервые предложила черепичный способ сборки солнечных батарей в промышленном масштабе, создав мощный портфель интеллектуальной собственности. На основе разработок команды Cogenra компания SunPower создала новый тип солнечных батарей — серию SunPower Performance.

Затем одной из первых такую технологию использовала компания Seraphim Solar, выпустив солнечную батарею ECLIPSE™ в мае 2016 года, после неё к производству аналогичных солнечных батарей приступила и компания TongWei, крупнейший в мире производитель фотоэлементов, производственные мощности которого сегодня составляют 12 ГВ, а планируются до 20 ГВт.

Кроме этих компаний, черепичные солнечные батареи выпускают SUNERGY USA WORKS LLC, а также Motech Solar из Тайваня, китайскаие GCL System, LONGi Solar, Canadian Solar и другие. Кстати, еще 2018 году SunPower подала в суд на китайских производителей солнечных батарей за предполагаемое нарушение ее патентов, касающихся производства черепичных моделей.

Специалисты из солнечной промышленности подсчитали, что расширение использования технологии черепичных солнечных батарей на основе PERC привела к тому, что мощность черепичных солнечных батарей эквивалентных солнечным батареям, состоящим из 60 фотоэлементов, возрасла до 340-350 Вт. По сравнению с солнечными батареями мощностью 270 Вт, популярными в 2017-2018 годах, это означает увеличение выходной мощности на 80 Вт всего за два года.

Напомним, чтобы солнечная электростанция стала выгодным бизнесом, нужно стремиться к максимальной выработке при минимальных денежных вливаниях. Именно поэтому для коммерческих фотоэлектрических систем рекомендуется покупать недорогие солнечные панели известных торговых марок. При этом важно, чтобы качество электрогенерирующих устройств не хромало: технические характеристики были на высоте, имелась вся необходимая документация и заводская гарантия.

Источник: elektrovesti.net

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