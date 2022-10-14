Через війну врожай на Харківщині на дві третини меньше, ніж зазвичай

Попри військову агресію рф сільгоспвиробники Харківської області продовжують тримати свій фронт.

Станом на середину жовтня зібрали понад 1 млн 277 тис. тонн зерна зернових та зернобобових культур з площі 344 тис. га. Середня врожайність склала 37,2 ц/га, повідомляють в ХОВА

Це значно меньше, ніж зазвичай. Наприклад у 2020 році було зібрано 3,9 млн тонн зерна зернових та зернобобових культур в регіоні

В цьому році зокрема, з пізніх зернових культур зібрали: 6,9 тис. тонн проса; 3,2 тис. тонн гречки; 9,3 тис. тонн кукурудзи на зерно.

Найбільше зерна намолотили сільгоспвиробники Красноградського району – понад 265,3 тис. тонн зерна з площі 60,3 тис. га при середній урожайності 44 ц/га.

Найвищу урожайність зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини – по 44,2 центнери з 1 га. Тут намолочено 200,2 тис. тонн зерна з площі 45,3 тис. га.

Також в області тривають роботи по збору технічних культур. Вже намолочено 97 тис. тонн соняшника та 13 тис. тонн сої.

Паралельно зі жнивами аграрії продовжують сівбу озимих. Ця робота була припинена під час дощів. Зараз озимі пшениця та ячмінь посіяні на площі 66,7 тис. га. Найбільше – у Красноградському районі – 13,7 тис. га.

А ось сівба озимого ріпаку на Харківщині вже завершена – засіяли 9,3 тис. га.

Агентство Телевидения Новости