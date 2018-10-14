Через зміну курсу євро з 12 жовтня набув чинності понижений на 6,3% зелений тариф для домогосподарств

Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКУ), №556 від 26 червня 2018 року про зниження на 6,3% "зелених тарифів" для домогосподарств вступило в дію з 12 жовтня.

Документ після більш ніж трьох місяців затримки, нарешті, був опублікований в номері офіційного видання "Урядовий кур'єр" від 11 жовтня, хоча регулятор хотів ввести в дію ці тарифи з 1 липня.

Як зазначено в обґрунтуванні змін, корекція тарифів пов'язана зі зміною курсу євро.

Як повідомлялося, попередня постанова НКРЕКУ, що встановлює розміри "зелених тарифів" для домогосподарств (№359 від 23 березня 2018 роки) і набула чинності з 24 червня, передбачало збільшення тарифів на 0,8% через зростання курсу євро.

НКРЕКУ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Источник: elektrovesti.net

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