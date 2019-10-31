Четыре причины подключить интернет в Харькове от компании Киевстар

По состоянию на 2019 год Киевстар обслуживает самую большую абонентскую базу в Украине. Компания предоставляет услуги не только мобильной связи, но также беспроводного интернета и домашних проводных сетей. Доступные цены, качественное обслуживание и стабильная скорость — не единственные преимущества, которые вы можете получить от провайдера. Узнайте в нашей статье еще четыре причины, почему стоит подключить интернет в Харькове от компании Киевстар.

Легкость в подключении

Подключить интернет в Харькове стало еще проще — достаточно следовать инструкции в несколько шагов:

- Напишите в чат службы поддержки или проверьте на сайте возможность проведения интернета по вашему адресу.

- Заполните заявку на подключение на сайте или закажите обратный звонок для связи с оператором.

- Ждите звонка специалиста службы поддержки. Уточните удобное для вас время и дату прихода мастера, а также еще раз подтвердите свои контактные данные для связи.

- Подключение, оборудование и выезд мастера абсолютно бесплатны. Вам нужно лишь вносить ежемесячную абонплату выбранного тарифного плана.

Технология FTTB

Для подключения клиентов к сети интернет компания использует технологию FTTB: к дому подводится оптический кабель, который распределяется для подключения по квартирам. Преимущества технологии:

- Высокая скорость до 100 Мб/с.

- Не нужен модем или другое оборудование.

- Передача данных наивысшего качества.

- Одинаковая скорость исходящих и входящих данных.

- Возможность увеличения емкости сети там, где это необходимо.

Поддержка 24/7

Каждый клиент компании имеет возможность круглосуточно обратиться за квалифицированной помощью к специалисту службы поддержки. Хотите задать вопрос о подключении или акциях компании? Закажите услугу обратный звонок на сайте Киевстар.

Доступные тарифы

Тарифные планы безлимитного интернета начинаются от 50 гривен за месяц использования. Выбирайте тот, который подойдет именно вам. Также, подключая интернет в Харькове, вы можете заказать дополнительно еще и телевидение с разными пакетами каналов. С информацией об актуальных акциях и ценах ознакомьтесь на сайте Киевстар.

Выбирая интернет в Харькове от Киевстар, вы получаете доступный, качественный и с высоким уровнем обслуживания доступ в сеть без дополнительных затрат. Успешного подключения!

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