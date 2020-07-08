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Четыре признака, что ты не нравишься своему начальнику

Четыре признака, что ты не нравишься своему начальнику

У всех есть начальники. Даже у начальников есть начальники. И у начальников начальников есть начальники. И все мы интуитивно понимаем, что начальнику лучше нравиться. 

Конечно, если он начнет сходить по тебе с ума и подкарауливать у подъезда с цветами и плюшевыми игрушками, тоже не очень хорошо получится. Но тлеющий огонек симпатии в боссе поддерживать хорошо. А как заметить, что огонек давно потух? Иными словами, как определить, что ты не нравишься начальнику? Пишет Menscult.ua.

1. НАЧАЛЬНИК ТЕБЯ ПЕРЕБИВАЕТ

Ты начинаешь излагать свой пятилетний план о превращении вашего банка в стриптиз-клуб, а начальник бесцеремонно перебивает тебя на полпути анекдотом про рыбалку? Плохой знак. «Это значит, что начальник не уважает ни вас, ни ваши идеи», — сказала как отрезала доктор Хаким.

2. НАЧАЛЬНИК НЕ ПОРУЧАЕТ ТЕБЕ ПРОЕКТЫ

Казалось бы, это хорошо: сидишь себе на зарплате, а работы меньше. Не тут-то было. Нежелание передать тебе ответственность расшифровывается как недоверие или неприязнь.

3. НАЧАЛЬНИК НЕ СПРАШИВАЕТ ТЕБЯ О ТВОИХ ЦЕЛЯХ

Это значит, что он не заинтересован в твоем продвижении по службе. «Ваш босс думает о вас исключительно как о человеке, которому следует сделать работу здесь и сейчас», — нагнетает наш специалист. Если бы ты действительно нравился начальнику, он был бы заинтересован в твоем профессиональном росте.

4. НАЧАЛЬНИКУ ВСЕ РАВНО, В ПОРЯДКЕ ЛИ ТЫ

Если ты провалился в пучину гриппа, а твой начальник звонит тебе и начинает одолевать вопросами по работе, даже не поинтересовавшись твоим самочувствием, — рекомендуем обновить резюме.

Источник: limon.postimees.ee/

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Темы: работа

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