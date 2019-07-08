Чи можна обміняти пай в умовах дії мораторію на землю

З одного боку, земельна ділянка є власністю людини, а Конституція України дозволяє розпоряджатися власністю на свій розсуд, використовувати, здавати в оренду, продавати, обмінювати на інше майно без будь-яких перешкод. З іншого боку, в Україні діє мораторій на продаж земель або інше відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Як пояснив адвокат Роман Чумак, це означає, що землю не можна продавати іншим людям чи підприємствам. Проте в умовах мораторію дозволяється здача землі в оренду, обмін земельними ділянками, відчуження її для суспільних потреб та передача у спадщину.

– Слід згадати різницю між договором купівлі-продажу, договором міни з доплатою та без доплати. Договір купівлі-продажу передбачає передачу майна іншій особі в обмін на грошову винагороду. Договір міни передбачає, що дві сторони обмінюються майном між собою. Договір міни може бути без доплати за майно, а може бути і з додатковою платою, наприклад, якщо вартість обмінюваного майна значно відрізняється між собою, тоді виникає потреба однієї сторони додатково доплатити кошти при обміні, – зауважив Роман Чумак.

За його словами, законодавством України встановлено, що договір обміну без доплати не підпадає під дію мораторію. Але до нещодавнього часу виникали спори щодо договору міни з доплатою, адже, на думку деяких експертів, цей договір може бути фіктивним і насправді мати за собою мету продажу землі іншій особі. І правда, у договорі міни з доплатою є ознаки договору купівлі-продажу: передача майна іншій особі у власність та плата за таку передачу.

Крапку в цьому спорі поставив Верховний Суд у травні цього року, вирішивши, що договір міни, перш за все, є договором, за яким особи обмінюються саме майном, а доплата йде як додаткове благо в разі неспівмірності вартості цього майна між собою.

– Це значить, що, наприклад, якщо у вас є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яку ви самостійно оброблюєте та не бажаєте здавати в оренду, а орендар/власник сусідніх земельних ділянок не може обробляти свої ділянки безперешкодно через вашу, ви можете обмінятися ділянками, а якщо їх розміри (вартість) значно відрізняються, то ще й отримати компенсацію (плату) за це, – пояснив адвокат.

Источник: slk.kh.ua

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