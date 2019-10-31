Чи реально виграти у банку суд за кредитку – коментар адвоката

Банк нараховує пеню за не до кінця погашений борг по кредитці, хоча ви були певні, що давно закрили всі борги по цій картці? Харківський адвокат Роман Чумак розповів, як у такій ситуації можна виграти суд у банку.

– З власного досвіду можу стверджувати, що спори громадян з банками по кредитних картках є дуже поширеними. Даний факт пояснюється тим, що часто одночасно з отриманням звичайної картки для виплат клієнту нав’язується також кредитна картка, – зазначив адвокат.

При звичайному використанні кредитних карток і вчасному погашенні боргу, в більшості їх користувачів не виникає великих проблем із заборгованостями. Однак бувають випадки, коли людина, знявши кошти з картки, може або не повністю погасити борг, або і взагалі забути про те, що має заборгованість. У такому разі за час прострочення банк нараховуватиме клієнту на суму боргу проценти, штрафи, пеню тощо.

Тому для тих, хто не буде стежити за балансом кредитної картки, може виникнути ситуація, коли, наприклад, з 500 гривень за два-три роки сума боргу зросте до 30–40 тисяч гривень.

– На жаль, використовуючи карткові привілеї, мало хто може похвалитися навіть поверхневими знаннями і розумінням кредитних пропозицій банків. До того ж, варто зазначити, що банки по суті нав’язують своїм клієнтам умови використання кредитних карток, оскільки договори в них є типовими для клієнтів, і змінити їх майже нікому не вдається, – пояснив Роман Чумак. – Щодо умов і правил використання кредитних карток, то часто вони складаються з більш ніж 200 сторінок. Звичайно, що жоден з клієнтів, хто отримав кредитну картку, не читав цей документ. Однак, підписуючи заяви на отримання кредитки, особа підписує також умову, що вона ознайомлена з даними правилами. Цю обставину банк використовує при зверненні до суду та нарахуванні шалених штрафних санкцій на незначні заборгованості.

За словами адвоката, отримавши вимогу про стягнення великої суми коштів, далеко не кожний власник кредитної картки розуміє походження значної простроченої заборгованості, а звернувшись до працівника банку, практично ніколи не отримує зрозумілої відповіді. Після таких ситуацій більшість користувачів дуже шкодують, що скористалися кредитними картками, і перед ними постає питання, як вирішити неприємну ситуацію, що склалась.

Виходячи з власного значного досвіду у кредитних спорах, Роман Чумак надав кілька дієвих порад для успішної боротьби з банком у суді:

1. Потрібно отримати виписку по кредитній картці. Така виписка видається безкоштовно в кожному відділенні банку на вимогу клієнта. Отримавши таку виписку, особа зможе оцінити рух коштів і побачити, чи дійсно є в неї борг.

2. Оцінивши суму дійсного боргу (тіло кредиту), варто писати відзив на позовну заяву банку. Строк для його надання вказується в ухвалі про відкриття провадження і не може бути меншим ніж 15 днів. Важливо не пропустити зазначений термін, оскільки в іншому разі суд може не прийняти доводи відповідача.

3. Розрахунок боргу завищується банком, оскільки він зроблений таким чином, що відсотки нараховуються не лише на суму (тіло) кредиту, а й на відсотки за попередній період. Відповідно до чинного законодавства, такі дії банку є незаконними.

У липні 2019 року Велика Палата Верховного Суду висловила важливу позицію з приводу спорів клієнтів з ПриватБанком по кредитних картках. Зокрема, суд указав, що оскільки клієнт не ознайомлювався з умовами і правилами кредитування, в яких банк прописує штрафні санкції, то стягувати їх з особи не можна.

4. Банки прописують у кредитних договорах, що за порушення зобов’язання стягується і штраф, і пеня.

– Пеня і штраф є видами неустойки. Відповідно до Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, – наголосив Роман Чумак. – Штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, тому їх одночасне застосування за одне й те ж порушення – термінів виконання грошових зобов’язань за кредитним договором – свідчить про недотримання положень про заборону подвійної цивільно-правової відповідальності за одне й те саме порушення.

Тому банки не можуть стягнути з вас одночасно і штраф, і пеню.

5. Потрібно заявляти клопотання про застосування строків позовної давності. Банк може стягнути з вас заборгованість не більше ніж за три роки. Тому якщо банк хоче стягнути з вас заборгованість за більший строк, адвокат рекомендує заявляти про застосування строку позовної давності до позовних вимог. До речі, суд самостійно не може застосувати позовну давність, оскільки про це має заявити саме боржник. Також варто застосовувати позовну давність і до стягнення неустойки, яка становить один рік.

Источник: slk.kh.ua

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