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Чи треба сплачувати податок з продажу власної городини?

Чи треба сплачувати податок з продажу власної городини?

У вас є город, а на ньому – овочі, у цьому році – навіть забагато. Ви вийшли з ними на місцевий ринок, але співробітники поліції заборонили вам їх продавати – мовляв, дохід отримуєте, а податків не сплачуєте. Хто правий та як діяти, розповідає наш консультант, фахівчиня Кегичівського бюро правової допомоги Вікторія Зінченко.

Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, не включаються до оподатковуваного податком доходу фізичних осіб за таких умов: якщо вона вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй (у розмірах, встановлених Земельним кодексом України) для ведення, зокрема, садівництва, особистого селянського господарства, та/або на земельних частках (паях), виділених в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектарів. Це регламентується підпунктом 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.

А ось для правомірної реалізації сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) на ринку ії власник має попередньо подати до податкової інспекції копію довідки про наявність у нього земельних ділянок (за формою № 3-ДФ). Ця довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви про видачу такої довідки.

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції. Дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 % тільки за умови, що розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари.

Источник: slk.kh.ua

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