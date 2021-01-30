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Чи варто чекати на дешеву іпотеку в 2021 році? - НБУ

Чи варто чекати на дешеву іпотеку в 2021 році? - НБУ

Після динамічного відновлення іпотечного кредитування, що стало приємною несподіванкою кризового 2020 року, ринок з надією очікує подальшого позитивного розвитку подій.

Чи вдасться спільними зусиллями держави, банків та регулятора закріпити і примножити перші успіхи? Чи варто чекати на дешеву іпотеку в 2021 році?

Про це йшлося під час онлайн-конференції «Іпотека і ринок нерухомості в 2021 році: зміни та перспективи», в якій взяла участь Альона Шмигель, старший економіст Управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ.

До вашої уваги деякі цікаві тези обговорення:

● Співвідношення іпотечного кредитування до ВВП є важливим економічним маркером: чим воно вище, тим більш розвиненою вважається економіка. Якщо у Данії цей показник перевищує 100%, Німеччині – 40%, а у сусідній Польщі – 20%, то Україна поки що пасе задніх, недотягуючи навіть до 1% ВВП.

● Наразі близько 5% угод з купівлі українського житла фінансується за рахунок іпотеки, з них переважна більшість – на вторинному ринку. Вища ставка за іпотечними кредитами на новобудови (в середньому на 3-4 в.п. порівняно із вторинним ринком) красномовно свідчить про високі ризики, які несе неврегульований первинний ринок як для банків, так і для інвесторів у житло.

● Але є й гарна новина: потенціал розвитку іпотеки у нас вражаючий! Стала динаміка зниження ставок за іпотечними кредитами, значний відкладений попит на житло, дедалі зростаюча інвестиційна привабливість сегменту комерційної нерухомості, особливо у житлових комплексах – ці фактори дозволяють розраховувати на суттєву активізацію іпотечного кредитування.

● В 2020 році ми вже побачили гарні темпи відновлення іпотечного кредитування: за попередніми оцінками, було видано на понад третину більше нової іпотеки, ніж у 2019, наприкінці року темпи кредитування майже вдвічі перевищили торішні. Водночас середня ставка з початку 2020 року знизилися на 6,4 в.п. до 12,8% у листопаді 2020 року. У 2021 році потенціал для подальшого зниження ставок зберігається, передусім за рахунок поступового зниження процентної маржі банків.

● Прогноз іпотеки на поточний рік є позитивним: банки за стабільних макроекономічних умов планують профінансувати майже у півтора рази більше нової іпотеки. Втім, масове доступне іпотечне кредитування можливе в Україні лише за умови посилення прозорості ринку нерухомості та зниження ризиків для кредиторів. Адже саме ці фактори підвищують премію за ризик, яка наразі є суттєвою складовою іпотечної ставки.

● Національний банк спрощує умови іпотечного кредитування (https://cutt.ly/5j6vVmt), надавши банкам можливість враховувати доходи членів родини позичальника-фізичної особи під час оцінки фінансового стану і скасувавши вимогу для банків щодо огляду житлової іпотеки у разі її страхування. НБУ і надалі буде здійснювати монетарну політику таким чином, щоб забезпечити помірну та прогнозовану інфляцію, а отже і низьку вартість кредитів.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»

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