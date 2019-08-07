Чистий дохід "Укроборонпрому" у 2018 зріс на третину, або на 9,2 млрд гривень

Державний концерн "Укроборонпром" торік отримав 37,6 млрд гривень чистого доходу від реалізації продукції, виробленої на своїх підприємствах. Цей показник у середньому на 32% (9,2 млрд) перевищує досягнення 2017 року. В окремих дивізіонах зростання відбулось більше, аніж на 100%.

Приміром, виробництво високоточної зброї і боєприпасів підвищилося з 2,7 млрд гривень до 5,8 млрд за показником чистої виручки. Чистий дохід підприємств РЛС, радіозв’язку та спеціального приладобудування зріс із 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанкової галузі -з 5 млрд до 6,44 млрд гривень.

Водночас витрати на собівартість продукції зросли у середньому за рік на 44%, порівняно із попереднім роком. Причини цього очевидні. Адже найбільший відсоток у собівартості мають дві складові – витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі й напівфабрикати (31,5% в 2018 році), а також – поточний ремонт, утримання устаткування і загальновиробничі витрати (49% у 2018 році).

Аби усвідомити природу і амплітуду цінових стрибків впродовж року, приміром на сировину, наведемо дві позиції. У грудні 2018 маріупольський виробник сталі марки "71", яку споживають бронетанкові підприємства "Укроборонпром", підняв ціну на 77%. А на заводі із Лозової (ЛКМЗ) із квітня 2017 до квітня 2018 збільшили вартість одного звареного корпусу БТР на 56%.

Загальновиробничі витрати щороку зростають, з огляду на фізичний знос підприємств. Цьому сприяє також недостатня завантаженість заводів у рамках державного оборонного замовлення.

Візьмемо іншу статтю видатків – зарплату персоналу та оплату енергоносіїв. За даними Держстату, середня заробітна плата у 2018 році зросла на 20,5%. На підприємствах "Укроборонпрому" платити фахівцям стали більше, аніж у середньому по країні, – на 25%, порівняно із попереднім роком. А тарифи на послуги з електропостачання та постачання газу у 2018 році в Україні зросли відповідно на 14% та 43,6%. Ці та інші витрати напряму вплинули на зростання у 2018 році собівартості продукції "Укроборонпрому". Сплата податків і зборів усіх рівнів підприємствами Концерну в 2018-му склала 6,8 млрд гривень.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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