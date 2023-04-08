Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 118

Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів

Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів

Чоловік із Вірджинії придбав 20 однакових лотерейних квитків та виграв усі 20 разів.

Про це пише upi.com.

Фекро Гірпо грав комбінацією чисел 2-5-2-7. Кожен із квитків щасливчика приніс йому по 5000 доларів. Загалом гравець отримав приз у розмірі 100 000 доларів.

Чоловік поділився, що зазвичай він не купує великої кількості однакових квитків. Втім, тоді він мав "сильне передчуття щодо розіграшу 8 березня".

Переможець сказав, що ще не знає, на що витратить виграш.

Джерело: tsn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США

Читайте ещё:

Українська розвідка відреагувала на інформацію про витік секретних документів про український контрнаступ
Сегодня 06:30    189
В соцсети "слили" частично измененные документы США и НАТО о подготовке наступления Украины – СМИ
07.04.2023 10:48    228
Дональд Трамп винен у краху афганської кампанії - Рада нацбезпеки США
07.04.2023 10:24    212
Ліквідовано польового командира угруповування «Ліва Мухаджирін аль-Ансар» Аль-Бара аш-Шишані, якого відпустила на волю ...Грузія
07.04.2023 10:01    227
Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter
07.04.2023 08:52    153
Хакери зламали відому компанію Western Digital
07.04.2023 08:30    169
Конференцію Bank of America перервали через скарги клієнтів на проросійських доповідачів
07.04.2023 07:17    117
Побивши горшки з «поганим копом» в особі США, Пекін заграє до «хорошого» ЄС
07.04.2023 07:10    149
Россия знает о планах Украины относительно новых наступательных операций - CNN
07.04.2023 06:09    337
«Почуваю себе жахливо», - президент Клінтон про Будапештський меморандум
05.04.2023 09:58    234
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 