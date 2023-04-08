Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів

Чоловік із Вірджинії придбав 20 однакових лотерейних квитків та виграв усі 20 разів.

Про це пише upi.com.

Фекро Гірпо грав комбінацією чисел 2-5-2-7. Кожен із квитків щасливчика приніс йому по 5000 доларів. Загалом гравець отримав приз у розмірі 100 000 доларів.

Чоловік поділився, що зазвичай він не купує великої кількості однакових квитків. Втім, тоді він мав "сильне передчуття щодо розіграшу 8 березня".

Переможець сказав, що ще не знає, на що витратить виграш.

Джерело: tsn.ua

Новости портала «Весь Харьков»