Чорноморський банк торгівлі та розвитку підтримав низку українських проектів

18 червня відбулося 22-ге щорічне засідання Ради керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) під головуванням заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України Тараса Качки. Участь у заході взяли президент Чорноморського банку торгівлі та розвитку Дмитро Панкін та керуючі від держав-членів ЧБТР.

«Враховуючи складний період у світовій економіці, спричинений коронакризою, особливо важливим є стабільне функціонування Чорноморського банку торгівлі та розвитку та доступ до його фінансів. Ми вітаємо те, що, незважаючи на кризу, Банк продовжує співпрацювати з проектами з високим потенціалом у державному і приватному секторах, та підтримувати економічний розвиток держав-членів», - підкреслив заступник Міністра Тарас Качка.

Напередодні відбулося також засідання Ради Директорів ЧБТР, на якому, серед іншого, було схвалено фінансування чотирьох проектів українських компаній Укргазбанку, Галнафтогаз, Метінвест та будівництва школи в м. Києві.

Від початку діяльності Банку в Україні реалізується 47 проектів на загальну суму в 738,9 млн євро. Зокрема, проекти зосереджені у таких сферах як: споживчий сектор, фінансові установи, промисловість, виробництво товарів масового вжитку, комунальний сектор, телекомунікаційні послуги, енергетика, сировина і матеріали.

Так, учасникам презентували звіт щодо функціонування Банку у 2019 році, поінформували про казначейські операції та стратегію фінансування Банку. Також присутні обговорили подальший стратегічний курс ЧБТР в умовах сучасних викликів та визначили бюджет Банку на 2020 рік.

В свою чергу, Тарас Качка запросив присутніх на Спеціальну нараду Ради керуючих та Бізнес-форум Чорноморського банку торгівлі та розвитку, яке пройде восени у м. Одеса.

Довідково:

Чорноморський банк торгівлі та розвитку – міжнародна організація, яка об'єднує 11 держав Організації Чорноморського економічного співробітництва. ЧБТР покликаний сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону.

Источник: me.gov.ua

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