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Chrome на Android вскоре начнет маркировать быстрые сайты специальной отметкой — ее наличие будет влиять на ранжирование в поиске Google

Chrome на Android вскоре начнет маркировать быстрые сайты специальной отметкой — ее наличие будет влиять на ранжирование в поиске Google

Следующая версия браузера Chrome 85, которая сейчас находится в бете, принесет пользователям Android одно весьма заметное визуальное новшество — вводится рейтинговая система оценки скорости загрузки сайтов и соответствующая маркировка «fast page» для более быстрых веб-ресурсов. В результате пользовали получат простой и удобный способ оценивать быстродействие конкретного ресурса, а владельцы сайтов и веб-приложений — стимул для внедрения соответствующих улучшений.

Эта инициатива впервые была представлена на ноябрьском саммите разработчиков Chrome Developer Summit в прошлом году. Тогда говорилось, что команда экспериментирует со специальными наглядными метками, продумывая разные варианты реализации концепции. Теперь же команда разработчиков Chrome определилась с окончательным вариантом и готова к запуску.

По словам разработчиков, метки будут присваиваться на основании метрик Core Web Vitals (основные веб-показатели) для всесторонней оценки производительности и качественных показателей сайта, включая скорость загрузки, отзывчивость (скорость отклика) и визуальная стабильность.

Chrome на Android вскоре начнет маркировать быстрые сайты специальной отметкой — ее наличие будет влиять на ранжирование в поиске Google

Веб-сайты, соответствующие стандартам качества Google, будут получать метку fast page («быстрая страница»). Пока что единственный способ узнать о наличии или отсутствии метки — долгое удерживание пальца на URL-адресе страницы для вызова контекстного меню.

На первый взгляд, это может показаться не таким уж важным изменением. Но с учетом того, что те же самые метрики Core Web Vitals входят в число критериев, учитывающихся алгоритмами ранжирования Google, не возникает никаких сомнений, что в итоге сайты fast page в результатах поиска будут отображаться выше.

Сама Google в сообщении по случаю запуска инициативы прямо говорит что «оптимизация качества сайта для хороших поведенческих показателей Core Web Vitals может потребовать некоторых вложений». Это явный намек для разработчиков, желающих удержать свои сайты в топе поисковой выдачи Google.

В Google уточняют, что уже обновили инструменты разработчик, включив в них соответствующее рекомендации по оптимизации качества сайта для достижения хороших поведенческих показателей.

Здесь уместно будет вспомнить о позабытой многими инициативе Google Accelerated Mobile Pages (AMP), которую в народе прозвали ускорителем интернета. Напомним, AMP представляет собой библиотеку JavaScript, дополненную собственными инструментами Google, призванную ускорить работу веб-страниц.

Статья доходов от поиска Google по-прежнему остается самой весомой в структуре выручки материнского холдинга Alphabet — $21,3 млрд из $38,3 млрд по итогам второго квартала 2020 финансового года.

Chrome на Android вскоре начнет маркировать быстрые сайты специальной отметкой — ее наличие будет влиять на ранжирование в поиске Google

Как уже было сказано во вступлении, маркировка «fast page» доступна в бета-версии Chrome 85. Желающие могут опробовать новую возможность уже сейчас. Соответствующий переключатель находится в служебном меню, введя в адресной строке Chrome команду chrome://flags — опция “Context menu performance info and remote hint fetching”. После официального запуска пользователи будут видеть метки, если у них включен упрощенный режим или активирован пункт “Помогать улучшить просмотр страниц и поиск”.

Источник: itc.ua, Google

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Темы: интернет

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