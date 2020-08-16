Что будет с курсом доллара на ближайшей неделе: прогноз экспертов

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,68 до 27,41 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".

Напомним, как считает министр финансов Украины Сергей Марченко, для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет, и что курс будет колебаться плавно.

Агентство Телевидения Новости