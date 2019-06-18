Что должен знать каждый покупатель

Ежедневно харьковчане совершают те или иные покупки. И нередко попадают в неприятные ситуации из-за того, что просто не знают своих прав. Как же защитить себя и свои средства от неправомерных действий продавцов?

Потребители должны знать и пользоваться своими правами, поскольку это дисциплинирует продавцов и совершенствует наше общество в целом, считает юрист Роман Чумак.

-- Кроме того, нужно также помнить, что собственными правами нельзя злоупотреблять, ведь каждому праву соответствует определенная обязанность, которую необходимо выполнять, -- говорит он.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА НЕЧАЯННО РАЗБИТУЮ БУТЫЛКУ

В связи с нехваткой свободного места и желанием как можно больше разнообразить ассортимент супермаркеты часто выставляют товар таким образом, что человек может легко сбить его с прилавка, даже не заметив этого. Узкие проходы между прилавками, зимняя одежда, грязный и скользкий пол, постоянные очереди способствуют тому, что человек может случайно задеть товар и повредить его. Но одно дело, если упадет недорогой товар, и совсем другое, если разобьется, например, бутылка дорогого коньяка. В такой ситуации работники супермаркетов обычно заставляют покупателя заплатить за разбитый или испорченный товар.

-- Данные действия являются неправомерными, -- говорит Роман Чумак. -- В соответствии с законодательством, риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором или законом. Вы не собственник, пока не заплатите за товар, поэтому вы не несете риска случайного его уничтожения. Если работники заведения настаивают на вашей вине, ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взыскивать такие штрафы заведение не имеет права.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ БЛУЗКУ, ЕСЛИ НЕ ПОДОШЕЛ РАЗМЕР

Купили в магазине новую блузку, пришли домой, померили и… разочаровались: либо сидит не так, либо цвет не тот, а то и с размером не угадали. Подобная история может произойти и при покупке какой-то одежды или обуви, допустим, в подарок. Можно ли обменять товар на подходящий или вообще вернуть его в магазин?

-- Закон Украины «О защите прав потребителей» позволяет потребителю обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам и не может быть им использован по назначению, -- разъяснят Роман Чумак.

Юрист подчеркивает, что потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

-- Это правило применяется тогда, когда товар не использовался, поэтому нужно сохранить его товарный вид и чек о покупке, -- подсказывает он.

Но есть и определенные товары, которые возвращать нельзя.

-- Этот перечень установлен постановлением Кабмина. В него, в частности, входят средства гигиены, лекарственные препараты и ряд непродовольственных товаров -- мягкие детские игрушки, парики, зубные щетки, белье и т. д. – уточняет Роман Чумак.

КАК ОБМЕНЯТЬ ТОВАР C БРАКОМ

Купили новые ботинки на весну и при первом же дожде с ужасом обнаружили, что они протекают. Либо же не прошло и месяца, как отвалилась подошва. Наверняка такая ситуация знакома многим. Но не стоит отчаиваться – товар можно вернуть, если не истек его гарантийный срок.

-- Если во время гарантийного срока у товара проявились недостатки – протекают ботинки, отклеилась подошва или разошелся шов на платье, то такие товары можно требовать заменить на аналогичные или вообще вернуть и компенсировать средства, -- говорит Роман Чумак. -- Для этого нужно показать продавцу чек об оплате. Если вы решили товар заменить, а желаемых ботинок или платья нет в наличии, но они могут появиться, то вас попросят подождать до их появления максимум два месяца.

Но хитрый продавец некачественного товара может направить вас к производителю, мотивируя это тем, что не он производил данный товар.

-- Такие действия являются неправомерными, ведь покупатель в соответствии с законодательством сам выбирает, к кому обратиться с требованием заменить некачественный товар – к продавцу или к производителю, -- отмечает Роман Чумак.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ДОСМОТРЕ СВОИХ ВЕЩЕЙ

Наши читатели неоднократно попадали в ситуации, когда на выходе из кассы супермаркета охранник просит показать вещи. Порой доходит до скандала: покупатель отказывается демонстрировать содержимое своей сумки и карманов, а секьюрити пытается добиться своего чуть ли не силой.

-- Охрана магазина не имеет полномочий проводить досмотр или обыск. Это могут делать только правоохранительные органы, и только в случае, если существует подозрение, что человек совершил административное правонарушение или преступление, -- поясняет Роман Чумак. -- Поэтому если охранник требует показать ему содержание вашей сумки, вы можете отказать ему. Если он не обращает внимания на ваши возражения, вызывайте полицию.

МОЖНО ЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ТОВАР В СУПЕРМАРКЕТЕ

Наша читательница Виктория Павловна отправилась в супермаркет исключительно за импортными макаронами, которые заказала ей приятельница. Но остановившись у прилавков, растерялась – выбор огромный.

-- Я решила сфотографировать несколько пачек на телефон и отправить подруге, чтобы посоветоваться, какие именно брать. Неожиданно ко мне подошел охранник магазина и потребовал, чтобы я удалила снимки. Неужели покупатель не имеет права сфотографировать понравившуюся вещь или ценник? – недоумевает она.

Как разъяснил Роман Чумак, согласно ст. 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом ─ по своему выбору.

-- Ограничиваться это право может только в целях обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности. Других оснований для ограничения права фотографировать товар Конституция не предусматривает, -- продолжает юрист.

Также согласно Конституции Украины каждый человек имеет право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение.

-- Такая информация никем не может быть засекречена. Таким образом, запрет фотографировать и получать информацию о товарах противоречит основному закону Украины, -- говорит он.

КАК ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ЦЕНЫ В ЧЕКЕ И НА ЦЕННИКЕ НЕ СОВПАДАЮТ

-- Я определила стоимость товара по ценнику, но, когда рассчитывалась в кассе, с меня взяли больше и выдали чек с более высокой ценой. Как такое может быть? Ведь я взяла этот товар в том числе и потому, что меня устроила цена. Таким образом, меня просто ввели в заблуждение. Так какую же сумму я все-таки должна уплатить? – задается вопросом харьковчанка Надежда.

Как отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, к сожалению, очень часто происходят ситуации, когда потребитель видит одну цену на ценнике данного товара и, собственно, рассчитывает заплатить именно ее. Однако при расчете в кассе оказывается, что цена на выбранный товар является другой -- большей.

-- Без сомнений, в таком случае нарушены ваши права как потребителя, -- отмечают в Госпродпотребслужбе. -- Следует помнить, что, в соответствии с ч. 8 ст. 18 Закона Украины «О защите прав потребителей», нечеткие или двусмысленные положения договоров с потребителями толкуются в пользу потребителя. Следовательно, при возникновении соответствующих недоразумений при расчете за товар прежде всего следует обратиться к администрации магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и указанной в чеке. Отказ продать вам товар по такой цене является опять же нарушением вашего права потребителя. В этом случае нелишним будет сразу же собрать доказательства нарушения ваших прав, сфотографировать ценник и, конечно же, сохранить чек. Потребитель может обратиться с соответствующим заявлением о нарушении своих прав в суд или в Госпродпотребслужбу.

Защитники прав потребителей напоминают, что ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на получение доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, что обеспечивает возможность его сознательного и компетентного выбора.

-- Информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара. Информация о продукции в том числе должна содержать данные о цене, условия и правила приобретения продукции, -- уточняют в Госпродпотребслужбе.

Часть 3 этой же статьи устанавливает и требования к ценнику.

-- Продавец, реализующий продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы продукции или одной категории и цену одной стандартной единицы. Надписи по цене реализации продукции должны быть четкими и простыми для понимания. Цена продукции должна включать в себя все налоги и неналоговые обязательные платежи, которые согласно законодательству оплачиваются потребителем при приобретении соответствующей продукции, -- объясняют специалисты.

А расчет, в соответствии с п. 8 ст. 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», должен производиться при условии наличия ценника на товаре.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ОБИЖЕННОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Если права потребителя нарушены, он вправе обратиться с заявлением и обязательно приложенным чеком в Госпродпотребслужбу.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области: пр. Науки, 40, 6-й этаж, тел. приемной (057) 725-19-00. Е-mail gudpss@kh-consumer.gov.ua

Госпродпотребслужба Украины 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 1, тел: (044) 279-12-70 -- приемная; (044) 278-84-60, 278-41-70 -- канцелярия.

Круглосуточная горячая линия: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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