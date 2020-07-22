Что изменится в парке Победы после реконструкции

Парк Победы в Харькове планируется реконструировать.

Три договора с ООО "Укрреставрация" на реконструкцию парка заключил Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета, сообщается на сайте "Прозорро". Стоимость работ – 149 млн. грн.

В парке планируется отремонтировать фонтан, малые архитектурные формы, благоустроить территорию, зеленые зоны и цветники, обеспечить Wi-Fi, установить акустическую систему, восстановить дорожки, площадки и места отдыха.

Источник: sq.com.ua

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