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Что изменится в парке Победы после реконструкции
Парк Победы в Харькове планируется реконструировать.
Три договора с ООО "Укрреставрация" на реконструкцию парка заключил Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета, сообщается на сайте "Прозорро". Стоимость работ – 149 млн. грн.
В парке планируется отремонтировать фонтан, малые архитектурные формы, благоустроить территорию, зеленые зоны и цветники, обеспечить Wi-Fi, установить акустическую систему, восстановить дорожки, площадки и места отдыха.
Источник: sq.com.ua
Темы: харьков
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