Что нужно для печати самоклеющихся этикеток?

Самоклеящаяся этикетка — это дешевый носитель информации, видимый нами на всех товарах. На нее наносят информацию о товаре, логотип компании, штрих-код, цену, состав и другие полезные для пользователя данные. Благодаря своим рекламным, информационным, логистическим и эстетическим функциям, она стала неотъемлемой частью многих вещей, которые нас окружают. И, если у вас возникла необходимость наклеить на товары свои собственные этикетки, вам понадобится всего 4 вещи, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Принтер самоклеющихся этикеток – устройство для изготовления этикеток. Для удобного использования они делятся на 3 группы - мобильный (для печати этикеток вне доступа электрической сети), настольный (подходит для выполнения печати в небольших объемах), а также промышленный (для непрерывной печати). Некоторые практикуют использование обычного лазерного принтера с этикетками А4, но для получения качественных наклеек и большей скорости рекомендуем использовать специальное оборудование.

– устройство для изготовления этикеток. Для удобного использования они делятся на 3 группы - мобильный (для печати этикеток вне доступа электрической сети), настольный (подходит для выполнения печати в небольших объемах), а также промышленный (для непрерывной печати). Некоторые практикуют использование обычного принтера с этикетками А4, но для получения качественных наклеек и большей скорости рекомендуем использовать специальное оборудование. Рулон подходящей этикет-ленты и риббона. В зависимости от типа и ширины печати подбирают расходные материалы. Этикетки представляют собой ленту, состоящую из 3 слоев - подложки, бумаги, на которую наносят информацию и клеевого слоя для приклеивания стикера на поверхность товара.

Программное обеспечение - специальные программы и драйвера для удобного подключения и настройки устройства по необходимым параметрам.

для удобного и настройки устройства по необходимым параметрам. Дизайн этикетки - чтобы создать свой уникальный дизайн, размещая все необходимые элементы.

Для каждого типа оборудования для печати самоклеющихся этикеток необходимо подобрать свой тип расходных материалов и соответствующее программное обеспечение. Давайте разберемся как это сделать.

Принтеры этикеток

Принтеры для печати самоклеющихся этикеток делятся на оборудование с прямой и термотрансферной печатью. Принцип работы заключается в нагреве термоголовки и соприкасании ее с термочувствительной этикет-лентой или риббоном (специальная красящая лента для нанесения печати одного цвета на термотрансферную этикетку).

Этикетки

Так как термо- (прямая) и термотрансферная печать имеет некоторые отличия в принципе работы, соответственно и расходники к ним также отличаются. У термоэтикеток верхний слой (бумага) содержит специальный термочувствительный слой, который при соприкасании с нагретой термоголовкой становится черным. Получается черно-белая этикетка. Она слабо устойчива к внешним воздействиям и применяется для товаров с небольшим сроком годности.

Термотрансферные наклейки этого слоя не имеют и данные наносятся с помощью нагрева риббона, который “прилипает” к поверхности стикера. В зависимости от цвета риббона наносится один любой цвет печати. Эти этикетки обладают большей устойчивостью к низкой температуре, не выгорают на солнце и в зависимости от материала могут сохранять читаемость до 25 лет. Наиболее часто используются для продуктов заморозки, химических веществ, маркировки деталей, логистики.

Программное обеспечение

Программное обеспечение для подключения устройства обычно идет в комплекте. После покупки вам всего лишь необходимо установить все драйвера согласно инструкции и настроить параметры печати

Дизайн этикеток

Известные производители, такие как BIXOLON, GoDEX, Zebra (Motorola/Symbol), HPRT часто указывают на официальных сайтах рекомендованные программы, в которых пользователь с легкостью может выполнить дизайн, подобрать шаблоны и вставить всю необходимую информацию.

Где можно купить принтер этикеток?

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