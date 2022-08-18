Что нужно знать при выборе инфракрасного обогревателя

Ассортимент инфракрасных обогревателей очень широк, а принципы их работы просты и эффективны, что делает их удобными не только для домашнего использования, но и для применения в общественных местах, разного рода развлекательных заведениях и на предприятиях.

Принцип работы

Обратим внимание, что инфракрасные электрические обогреватели изначально отдают свое тепло предметам, находящимся в зоне обогрева, а они уже отдают тепло окружающей среде.

Все другие типы обогревателей действуют с точностью до наоборот – они прогревают воздух, а он нагревает окружающие его предметы. Еще один плюс инфракрасных обогревателей – они начинают работать сразу после включения, им не требуется время для разогрева и не нужно ждать пока прогретый воздух начнет распространяться по помещению.

Область применения

Плоские инфракрасные обогреватели идеально подходят для частично открытых помещений с постоянным притоком холодного воздуха. С помощью такого обогревателя можно осуществить эффект тепловой завесы, оградив доступ холодного воздуха. Для таких целей лучше всего подойдет потолочный обогреватель, так как основное его излучение будет направлено на пол и, соответственно, прогревать слой холодного воздуха, который находится внизу. Нагретый воздух будет подниматься вверх и за счет такого цикла циркуляции помешает теплому воздуху выходить из помещения.

Если планировать несколько обогревателей для размещения в просторном помещении, первым делом нужно отталкиваться от высоты потолков. Если потолки имеют высоту более четырех метров, то имеет смысл устанавливать потолочный обогреватель, так как он охватит довольно большую по площади территорию. Если же потолки низкие, то лучше устанавливать настенные обогреватели.

Установка

Планируя места установки обогревателей, нужно не только равномерно распределить зоны обогрева, необходимо просчитать их пиковую мощность потребления электроэнергии и равномерно распределить точки подключения.

Если этого не сделать, то есть опасность что электропроводка не выдержит и повышается вероятность ее перегорания. Кроме того, необходимо инфракрасный обогреватель необходимо располагать в таком месте, чтобы ничто не препятствовало распространению его излучения.

Как выбрать

Лучше всего выбирать инфракрасный обогреватель не самостоятельно, а получив консультацию специалиста. Таким же образом можно обратиться в специализированный магазин или фирму, менеджеры которой имеют большой опыт в области применения таких обогревателей.

Ведь консультант с необходимым багажом знаний сможет помочь правильно и рационально подобрать нужное оборудование, что позволит вам существенно сэкономить не только на покупке, но и в процессе его эксплуатации.