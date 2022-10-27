Что отличает грузовое такси от обычного и в чём его преимущества

Процесс грузоперевозок способен осуществляться самыми различными способами. Вариация транспорта в данном случае весьма разнообразна — от велосипеда до грузового автомобиля.

Как показывает практика, наиболее часто во внимание берут те транспортировочные компании, в собственности которых имеется транспортные средства из разряда

IVECO Daily, Mercedes Sprinter, Renault Master, Ford Transit, Volkswagen Crafter, ГАЗель и т.п.

Однако в случае перевозки груза малого объема это будет считаться нецелесообразным.

Для решения подобных ситуаций, когда требуется осуществить перевозку пассажиров или груза небольших габаритов, возникло появление грузового такси. Оно предусматривает заказ транспорта, который без каких-либо затруднений осуществляют перевозку груза по городу, а так же от одного населенного пункта в другой. Компании, предоставляющие данные услуги, имеют обширный ассортимент транспорта различного типа. Такой подход позволяет потенциальному клиенту выбрать именно тот транспорт, который будет соответствовать его нуждам.

Особенности грузового такси

Данная услуга (вот ссылка) отлично подходит для того, чтобы осуществить транспортировку людей, а также мелкого груза. Транспорт вышеперечисленной группы автомобилей, в свою очередь, целесообразен лишь в том случае, когда габариты груза для перевозки являются большими и объемными. Также такой тип транспортировки не включает в себя перевозку пассажиров.

Грузовое такси имеет ряд преимуществ, которые отлично подойдут для следующих категорий перевозок:

большая семья или компания людей с грузом до аэропорта;

домашняя библиотека;

отходы после ремонта;

предметы мебели и домашняя техника;

дачные растения;

инструменты для строительства;

объемный хрупкий багаж;

мелкий опт продуктовой группы товаров.

Такая услуга является отличным выбором, когда переезд осуществляет офисное помещение или квартирное жилье. Специалист в таких компаниях берет на себя обязательство по осуществлению логистики, учитывая вашу индивидуальную ситуацию. Так, в случае перевозки компьютерной техники и мебели из офиса, будут подобраны различные виды автотранспорта. В случае, если речь идет о переезде из квартиры, компания может осуществить перевозку всего груза в рамках одного для, либо в несколько этапов. При любом варианте развития событий клиент имеет право воспользоваться услугой сопровождения своего багажа до грузового транспорта.

Преимущества грузового такси

С возникновением грузового такси появились некоторые затруднения. Его начали часто путать со службой по перевозу предметов мебели и другого груза. В случае с компанией, которая предоставляет непосредственно такси для грузоперевозок, следует отметить следующие достоинства:

Обширный ассортимент автотранспорта . Учитывая объем и характеристики перевозимого груза, во внимание берется выбор индивидуального транспорта: хэтчбек, универсал, минивэн, микроавтобус, фургон.

. Учитывая объем и характеристики перевозимого груза, во внимание берется выбор индивидуального транспорта: хэтчбек, универсал, минивэн, микроавтобус, фургон. Подача и ее скорость . Такси по перевозке пассажиров стало родоначальником подобного преимущества. Такси для грузоперевозок обслуживает вызовы частного характера, учитывая различные цели клиентов. Если заявку следует рассмотреть в срочном порядке, необходимо проинформировать менеджера call-центра о специфике транспортируемого груза и о количестве пассажиров. После этого сроки на выполнение заказа будут минимальными. Также следует отметить и специфику отправки автомобильного транспорта. Для более быстрой доставки компании устанавливают связь с ближайшим в зоне доступа свободным авто, учитывая индивидуальные потребности клиента.

. Такси по перевозке пассажиров стало родоначальником подобного преимущества. Такси для грузоперевозок обслуживает вызовы частного характера, учитывая различные цели клиентов. Если заявку следует рассмотреть в срочном порядке, необходимо проинформировать менеджера call-центра о специфике транспортируемого груза и о количестве пассажиров. После этого сроки на выполнение заказа будут минимальными. Также следует отметить и специфику отправки автомобильного транспорта. Для более быстрой доставки компании устанавливают связь с ближайшим в зоне доступа свободным авто, учитывая индивидуальные потребности клиента. Цена вопроса. Служба грузового такси, в отличие от своих коллег по цеху, отличается низкой стоимостью. Обычно сами клиенты могут без затруднений транспортировать груз как до автомобиля, так и от него. Вызов грузового такси по перевозке груза взимает плату исходя из километража пути.

Рассматривая систему "дверь-дверь", когда речь идет о переводе незначительного по своим объемам груза, стоит отметить, что проще осуществить ее именно с помощью городского такси. Это же касается и тех случаев, когда необходима транспортировка хрупких предметов, требующих надежной фиксации.

Очень важно подробно и четко обозначить цели, для которых вы пользуетесь услугами грузового такси. От этого во многом зависит, с какой вероятностью успеха консультант-логист сможет подобрать для вас автотранспорт. Также при заказе, в случае необходимости, можно внести корректировки и указать сразу несколько точек. Это очень удобно в случаях доставки товара на дом, в магазин, офис.