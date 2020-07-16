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Что подорожало в Харькове в июне: список

Что подорожало в Харькове в июне: список

Цены на потребительском рынке Харьковской области в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,1% и с начала года - на 2,3%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%.

Больше всего подорожали:

● фрукты - на 9,3%;

● мясо птицы, рис, мед, говядина, кисломолочная продукция, сало, хлеб - 0,3-1,9%.

Подешевели:

● свинина - на 3,7%;

● овощи, молоко, масло подсолнечное, яйца, сыр и мягкий сыр (творог), сахар, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы - на 0,5-1,7%.

Алкогольные напитки подешевели на 0,8%. Вместе с тем подорожали табачные изделия на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 6,9%, в частности, обувь - на 7,9%, одежда - на 6,1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,9% произошел в основном за счет роста тарифов на горячую воду на 36,8%. В то же время снизились цены на природный газ на 5,0%.

Повышение цен на транспорт на 2,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 20,5%, топлива и масел - на 3,8%.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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