Что такое газопровод Baltic Pipe и зачем он нужен?

В связи с последними терактами РФ упоминается газопровод Baltic Pipe. Что он такое и зачем он нужен?

История Baltic Pipe началась в 2017 году. Трубопровод - часть более широкого проекта Brama Północna, направленного на полную диверсификацию поставок газа в Польшу. Это решение было принятого после вторжения РФ в Украину в 2014 году.

Этот трубопровод длиной 900 км. связывает Норвегию и Польшу - через Данию. Пропускная способность Baltic Pipe - 10 млрд. куб. м. в год. Это покрывает половину годовой потребности Польши в газе. Но Варшава зарезервировала только 80% поставок.

Оставшиеся 20% планируется реэкспортировать. Вероятным получателем этой доли является Украина. В 2021 году Украина использовала почти 29 млрд. куб. м. газа, но до этого момента в 2022 - только 3,6 куб. м. Можно предположить, что в ближайшее время поставки норвежского газа из Польши будут составлять значительную часть потребления в Украине.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3606

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